Tottenham vs Manchester United Previsão, alinhamento, conselhos de apostas e probabilidades

Os Spurs procuram retornar na Premier League contra o Red Devils.

O Tottenham Hotspur está pronto para receber o Manchester United no 25º dia da edição da Premier League 2024-25. Este será um choque acalorado. Ambas as partes não foram as melhores quando se trata de defender.

O Spurs está em 15º lugar depois de vencer oito jogos em 24 jogos da liga. Os Red Devils são um lugar com o mesmo número de vitórias no mesmo número de partidas.

O Tottenham Hotspur terminou sua derrota de quatro jogos na Premier League quando derrotou Brentford em seu último jogo da liga para ganhar três pontos vitais. Os Spurs também mantiveram uma folha limpa. Isso manterá o Tottenham confiante contra o Man United.

Os homens de Ruben Amorin estarão assistindo três pontos contra o Tottenham Hotspur. Eles precisam seriamente de uma vitória aqui. O Manchester United não terá muita confiança, já que perderam a última partida da liga contra o Crystal Palace e, por outro lado, este será seu jogo lá fora. Uma vitória pode ajudar o Red Devils a pular alguns lugares na tabela da Premier League.

Começo:

Localização: Londres, Inglaterra

Estádio: Tottenham Hotspur Stadium

Data: domingo, 16 de fevereiro

Horário de início: 22:00

Árbitro: Peter Bankes

VAR: em uso

Forma:

Tottenham Hotspur: Lwwll

Manchester United: wwwlw

Jogadores para olhar

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)

Rodrigo Bentancur venceu o jogador contra Brentford. Ele criou três oportunidades para sua equipe e foi uma ameaça constante ao time do adversário. O meio -campista defensivo desempenhará um papel importante para os Spurs, pois eles enfrentam o Man United abaixo.

Bruno Fernandes (Manchester United)

Bruno Fernandes será o jogador mais importante da equipe do Manchester United. Desde o controle do centro do campo até os gols de pontuação, o meio -campista português pode fazer tudo. Fernandes foi uma grande ameaça para os oponentes na partida anterior do Man United. Você pode criar uma boa quantidade de oportunidades para a frente de ataque da sua equipe, o que pode ser um grande problema para o Spurs.

Coincidência

Os Spurs estão invictos nos últimos quatro jogos da Premier League contra o Red Devils.

Tottenham não tem lucros em seus últimos sete jogos da liga em casa.

O Manchester United admitiu pelo menos duas vezes em cada um dos seus últimos quatro jogos de EPL contra os homens de Ange Postecoglou.

Tottenham Hotspur vs Manchester United: Conselhos de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um empate a 47/17 VBET

Objetivos maiores que 3,5 a 6/5 aposta MGM

Amad Diallo para escrever @8/1 Rice Power

Lesões e notícias do equipamento

Dominic Solanke, Richarlison, Brennan Johnson e outros oito jogadores não estarão disponíveis devido a lesões no Tottenham Hotspur.

O Man United ficará sem os serviços de Lisandro Martínez, Luke Shaw, Mason Mount e Jonny Evans devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 175

Tottenham Won: 42

Man United venceu: 90

Desenhos: 43

Alinhamentos previstos

Tottenham Hotspur previu o alinhamento (4-2-3-1)

Kinsky (GK); Porro, Gray, Davies, Spence; Bissoum, Bentancur; Sarr, Kulusevski, filho; Scarlett

Man United Alinhamento previsto (3-4-3)

Onana (GK); Yoro, Maguire, de Ligt; Eriksen, Ugarte, Fernandes, Dalot; Diallo, Hojlund, Garnacho

Previsão de coincidências

É provável que o choque acalorado entre o Manchester United e o Tottenham Hotspur termine em um sorteio. Ambos os esquadrões podem garantir um ponto.

Previsão: Tottenham 2-2 Man United

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

