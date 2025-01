Tra gli incendi a Los Angeles, le speranze di playoff dei Rams permangono in Arizona

TEMPE, Arizona — Quando l’allenatore Sean McVay si rivolse ai Los Angeles Rams — il giorno dopo che la NFL aveva annunciato che avrebbe spostato la partita di playoff casalinga della squadra contro i Minnesota Vikings allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona — prese un fermacarte. .

Era bianco con scritte nere che dicevano “COSTRUISCI PER QUESTO”.

McVay ha utilizzato la notizia per illustrare le avversità che la sua squadra ha dovuto affrontare in questa stagione, niente di più grande delle circostanze che i Rams stanno attualmente affrontando mentre gli incendi devastano l’area di Los Angeles, costringendo a riprogrammare la partita di lunedì contro i Vikings (20:00 ET, ESPN/ABC ).

“(McVay) ci ha dato la fiducia necessaria per dire che ne abbiamo passate tante”, ha detto Quentin Lake per la sicurezza.

“Per lui mostrare quel messaggio è stato molto potente. E sapendolo, so che i ragazzi saranno pronti a partire lunedì sera perché, come ho detto e come ha detto lui, siamo costruiti per questo.”

Un cambio di sede è quasi senza precedenti. Secondo ESPN Research, questa sarà la seconda partita di playoff nella storia della NFL a non essere giocata nello stadio di casa di una squadra, escluso il Super Bowls. L’altro fu la partita del campionato NFL del 1936 tra i Green Bay Packers e gli ex Boston Redskins, che fu giocata al Polo Grounds di New York City a causa delle scarse vendite di biglietti al Fenway Park. Pochi giorni dopo la partita, la franchigia di Boston fu trasferita a Washington.

Per i Rams, il luogo in cui si svolgeva la partita divenne rapidamente secondario rispetto a ciò che stava accadendo nella loro città natale stanno bruciando tre incendi e più di 12.300 edifici distrutto da domenica sera.

“Ci sono alcune cose più grandi del calcio e dobbiamo alla nostra comunità assicurarci che questo gioco possa essere giocato in sicurezza e senza interruzioni”, ha detto il presidente della squadra dei Rams, Kevin Demoff. “Dio non voglia, una sola casa o macchina, o Dio non voglia, una vita umana è andata perduta perché alcune proprietà sono state dirottate al SoFi Stadium. O che un pompiere che lavora 10 giorni di fila sia dovuto rimanere in prima linea per coprire i vigili del fuoco.” chi doveva andare al SoFi Stadium Oppure… durante la partita scoppia un incendio e le persone ricevono avvisi di evacuazione sui loro telefoni.

“Non è proprio il posto giusto per tenere la partita.

IL PRIMO FUOCO è iniziato a Pacific Palisades martedì mattina. Con i venti di Santa Ana che in alcuni punti hanno raggiunto i 100 mph, l’incendio è cresciuto fino a raggiungere 2.921 acri quella notte. Un secondo incendio, l’Eaton Fire, ha iniziato a bruciare nell’Eaton Canyon martedì notte e si è rapidamente diffuso nelle vicine Altadena e Pasadena.

Diversi altri incendi sono scoppiati mercoledì sera, inclusi gli incendi di Hurst e Sunset.

Giovedì i Rams hanno continuato gli allenamenti programmati e la disponibilità dei media, monitorando la qualità dell’aria ed esplorando la possibilità di spostare gli allenamenti al SoFi Stadium, se necessario.

Il Palisades Fire (icona a sinistra) si trova a circa 15 miglia a nord-ovest dello stadio SoFi di Inglewood. L’incendio di Eaton (icona a destra) si trova a circa 35 miglia a est della struttura pratica dei Rams a Woodland Hills. Guarda Dovere

Quel giorno nel loro campo di allenamento a Woodland Hills, i Rams speravano di giocare lunedì al SoFi Stadium e ricreare ciò che accadde nel 2018, quando giocarono al “Monday Night Football” dopo l’incendio di Woolsey. e battere i Kansas City Chiefs. Il team ha invitato i primi soccorritori a questo gioco per riconoscere i loro sforzi.

“Sapevamo che se fossimo riusciti a tenere sotto controllo gli incendi e a riportare le persone nelle loro case, ospitare la partita al SoFi Stadium sarebbe stata un’esperienza di guarigione incredibilmente potente e un modo per riunire la nostra comunità nello stesso modo in cui ‘Monday Night’ Il calcio era nel 2018”, ha detto Demoff.

Anche se alla fine sarebbe stata la NFL a decidere di spostare la partita in Arizona, c’erano due criteri che i Rams stavano esaminando prima di lunedì sera: se la partita potesse essere giocata in sicurezza e se la qualità dell’aria sarebbe stata entro i limiti stabiliti dalla NFL e se la qualità dell’aria sarebbe stata entro i limiti fissati dalla NFL. NFLPA.

Giovedì mattina, l’organizzazione riteneva di essere sulla buona strada con entrambi i gradi. Ma poco prima dell’inizio dell’incendio di Kenneth, scoppiato giovedì pomeriggio nella zona di West Hills a circa 8 miglia dalla struttura, “Abbiamo avuto una conversazione con i funzionari locali della pubblica sicurezza e hanno iniziato a esprimere dubbi sulla possibilità di disporre di personale adeguato. gioco”, ha detto Demoff.

Ancora più importante per Demoff, ha detto: “Potevi sentire il dolore nelle loro voci, la lotta.

Ed era abbastanza chiaro che la cosa giusta da fare era non giocare (al SoFi Stadium).

Dopo questa chiamata di pubblica sicurezza, i Rams hanno parlato con la lega e hanno raccomandato di spostare la partita. Sebbene inizialmente la NFL volesse aspettare fino a sabato mattina per prendere una decisione in base allo stato degli incendi, divenne subito chiaro che era necessaria una decisione anticipata.

“Ospitiamo 500 stanze per i Minnesota Vikings, i funzionari della NFL e la nostra squadra per una partita”, ha detto Demoff. “Questa stanza può essere assegnata agli sfollati se lo si sceglie adesso. E questa è stata la decisione giusta.”

ATTREZZATURA OFFENSIVA DEI RAMS Rob Havenstein era sul campo pratica di Woodland Hills giovedì quando un compagno di squadra ha notato il fumo proveniente dall’incendio di Kenneth.

“Guardi lassù e dici, ‘Oh cavolo, un altro'”, ha detto Havenenstein venerdì. “E poi dici, ‘Aspetta un attimo. Vivo laggiù.’

Havenstein non ha il servizio cellulare a casa sua e la corrente era interrotta, rendendolo incapace di contattare chiunque a casa sua per l’evacuazione.

Sul campo di allenamento, McVay ha spiegato la situazione della squadra e ha detto ai giocatori che se avessero avuto bisogno di andarsene e controllare qualcuno, avrebbero potuto farlo.

Havenstein corse nel parcheggio, ancora con le scarpe da ginnastica, per fare una chiamata. Sua moglie era nel loro quartiere, quindi non poteva raggiungere né lei né suo padre, che era a casa Havenenstein con i suoi cani e il suo gatto.

“Non riesco a contattarla, quindi ricevo messaggi vocali, messaggi vocali, la cosa Trova i miei amici che non funziona perché non c’è servizio lassù”, ha detto Havenstein. “Così ho deciso che era qualcosa che non potevo lasciare al caso.

Havenstein salì in macchina e iniziò a tornare a casa prima di ricevere una chiamata che gli diceva che la sua famiglia era al sicuro. Si voltò e tornò al suo esercizio. I Rams hanno quindi annullato la disponibilità dei media in modo che i giocatori e lo staff potessero tornare a casa rapidamente. Alcuni se ne sono andati, mentre altri si sono riuniti alle loro famiglie presso la struttura della squadra.

Havenstein era uno dei tanti giocatori e allenatori le cui case facevano parte della zona di evacuazione per l’incendio di Kenneth. Anche la famiglia di McVay – sua moglie Veronika e il figlio Jordan – ha dovuto evacuare e si è recata alla struttura della squadra a Woodland Hills. McVay ha detto di averli visti entrambi uscire dal campo di allenamento.

“Era tutto ciò di cui avevo bisogno”, ha detto. “Una volta che ho saputo che Veronika e Jordan erano bravi, sono stato bravo anch’io.

Durante l’allenamento di giovedì, la lega ha deciso ufficialmente di spostare la partita dal SoFi Stadium allo State Farm Stadium. I Rams hanno informato i loro giocatori, allenatori, staff e i Vikings del trasferimento prima di avvisare rapidamente il personale della biglietteria.

Demoff ha detto che lo staff, che lavora presso l’ufficio del franchise ad Agoura Hills, è stato informato alle 15:00 PT del cambiamento di piani e che “dovranno iniziare a pensare a come raccontare il nostro biglietto per la stagione membri, avviate la prevendita, fate tutto questo.” “

Grazie per averci aperto la porta, @AZCardinals. 🫶 pic.twitter.com/9zgyUabQdk — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 12 gennaio 2025

“E poi 15 minuti dopo, quando iniziano a lavorarci, gli viene detto: ‘Devi uscire dall’edificio'”, ha detto Demoff. “Ed è stato spaventoso.

Quel pomeriggio e quella sera furono un turbine poiché i Rams programmarono una chiamata Zoom con i giocatori e le loro famiglie alle 21:00 PT per discutere del viaggio a Phoenix.

“Non avremmo potuto prendere giocatori e staff senza le loro famiglie”, ha detto Demoff.

I Rams avrebbero potuto allenarsi a casa venerdì e sabato prima di volare a Phoenix, ma hanno scelto di recarsi a Phoenix venerdì sera dopo l’allenamento.

“(Vicepresidente della Football and Business Administration) Tony Pastoors l’ha detto meglio: ‘La speranza non è una strategia'”, ha detto Demoff. “Guardando (giovedì) nel bel mezzo dell’allenamento quando si è scatenato l’inferno, questi giocatori non riescono a concentrarsi. E non possono concentrarsi con le loro famiglie dietro di loro e facendo loro scegliere tra: sto prestando attenzione in una riunione, io sto prestando attenzione, o sono preoccupato per la mia famiglia, è una posizione insostenibile in cui mettere qualcuno.”

VIAGGIO DELL’ARIETE la festa di venerdì sera comprendeva 335 persone e due cani.

“Oggi abbiamo portato l’Arca di Noè in Arizona”, ha scherzato Tyler Higbee dopo l’allenamento di venerdì.

Il proprietario degli Arizona Cardinals, Michael Bidwill, ha lasciato che i Rams prendessero in prestito due dei suoi aerei per portare un gruppo più numeroso del solito gruppo in viaggio ad una partita in trasferta. Domenica i Rams hanno anche portato qui 100 persone, inclusa la loro mascotte, Rampage, e le cheerleader, per rendere l’ambiente il più vicino possibile al SoFi Stadium.

I Rams hanno ricevuto molto aiuto dai Cardinals, che hanno aperto la loro struttura per gli allenamenti e hanno contribuito a preparare lo State Farm Stadium per la partita.

Anche se fisicamente non sarà una partita casalinga per i campioni dell’NFC West, la squadra sta facendo del suo meglio per far sì che sia così. La moglie di Rams e del quarterback Matthew Stafford, Kelly, autobus charter gratuiti organizzati per abbonati e tifosi. Lasceranno il SoFi Stadium domenica mattina e torneranno dopo la partita.

I Rams indosseranno cappelli e magliette LAFD a bordo campo durante la partita, proprio come hanno fatto i Los Angeles Chargers sabato prima della sconfitta per 32-12 contro gli Houston Texans. I Rams organizzeranno anche una lotteria 50-50, i cui proventi andranno alla Fondazione LAFD e alla Croce Rossa americana.

La famiglia Kroenke, proprietaria dei Rams, ha donato 1 milione di dollari alla Fondazione LAFD. Anche i Los Angeles Chargers, gli Houston Texans, i Vikings e la NFL Foundation hanno donato 1 milione di dollari ciascuno per aiutare le organizzazioni locali che aiutano le persone colpite dagli incendi.

Il campo dello State Farm Stadium in Arizona è stato dipinto con i colori dei Los Angeles Rams per la wild card game contro i Minnesota Vikings. Per gentile concessione del Dipartimento Relazioni con i Media dei Cardinali

Il camion del sabato mattina è arrivato allo State Farm Stadium dopo un viaggio di 1.500 miglia da Leland, Mississippi, con 200 litri di vernice, principalmente blu e gialla Rams, da utilizzare sul campo.

E anche se i Rams sono la squadra di casa, McVay ha chiesto di utilizzare lo spogliatoio ospite perché lo conoscevano. Come membro dell’NFC West, Los Angeles gioca a Glendale una volta a stagione.

Sabato, i Rams si sono allenati presso la struttura dei Cardinals a Tempe, in Arizona. Dopo due giorni di allenamento, essere in Arizona ha permesso alla squadra di “avere la mente lucida”, ha detto il difensore Kobie Turner. Turner ha detto che essere a Woodland Hills “era molto spaventoso” con il fumo visibile dal campo.

“Il modo migliore in cui posso dirlo è che, quando entri in quell’edificio, dovrebbe essere un posto dove puoi lasciare tutto alla porta, dove non devi preoccuparti molto,” ha detto Turner.

Anche se Turner ha detto che i giocatori e gli allenatori hanno fatto un buon lavoro preparandosi per i Vikings date le circostanze, ha ammesso che è stato bello poter “allontanarsi da tutta quella roba”.

“Sii semplicemente presente nel momento, (ma) non c’è niente di normale nell’allenarsi presso la struttura dei Cardinals e in tutto quello che sta succedendo”, ha detto il wide receiver Cooper Kupp.

“Tutte le conseguenze che accadono intorno a questo, le senti ancora, ma alla fine è bello uscire qui con i ragazzi e avere un compito e qualcosa su cui lavorare.”

E mentre i Los Angeles Fire saranno senza dubbio nella loro mente quando affronteranno i Vikings lunedì sera, i Rams hanno anche chiarito che sanno di avere una partita importante davanti a loro.

“Alla fine, è una partita di playoff”, ha detto Turner. «E non ne trovi molti.