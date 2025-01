Tracker degli scambi NBA: dettagli per tutti gli accordi 2024-25

La stagione regolare NBA 2024-25 è in pieno svolgimento e le squadre stanno stringendo accordi prima della scadenza commerciale del 6 febbraio.

I Phoenix Suns hanno fatto due mosse degne di nota a gennaio, prima acquisendo il centro Nick Richards dagli Charlotte Hornets e poi acquisendo tre future scelte al primo turno dagli Utah Jazz.

Un’altra squadra ancora impegnata sono i Brooklyn Nets, che a dicembre hanno mandato Dennis Schroder ai Golden State Warriors. Brooklyn ha fatto seguito a uno scambio che ha visto i Los Angeles Lakers acquisire Dorian Finney-Smith e Shake Milton in cambio di D’Angelo Russell.

Seguiremo ogni scambio man mano che si svolge, compresi i voti dell’insider ESPN NBA Kevin Pelton.

I Phoenix Suns ottengono:

Scelta del primo round del 2025 (Cleveland/Minnesota/Utah meno favorevoli)

Scelta al primo turno del 2027 (Cleveland/Minnesota/Utah meno favorevoli)

Scelta del primo round del 2029 (Cleveland/Minnesota/Utah meno favorevoli)

Utah Jazz ottieni:

Scelta del primo giro del 2031

Gli Charlotte Hornets ottengono:

Josh Okogie

Scelta del secondo turno del 2026 (tramite Denver)

Scelta del secondo giro del 2031 (via Denver)

Scelta del secondo giro del 2031 (tramite Phoenix)

I Phoenix Suns ottengono:

Nick Richards

Scelta del secondo turno del 2025 (tramite Denver)

I Los Angeles Lakers riceveranno:

Dorian Finney-Smith

Scuoti Milton

I Brooklyn Nets ottengono:

D’Angelo Russell

Maxwell Lewis

Tre future scelte al secondo turno (2027, 2030 e 2031)

I Golden State Warriors riceveranno:

Dennis Schroder

Scelta del secondo turno del 2025 (via Miami)

I Brooklyn Nets ottengono:

De’Anthony Melton

Reece Beekman

Scelta del secondo turno del 2026 (via Atlanta)

Scelta del secondo turno del 2028 (via Atlanta)

Scelta del secondo turno del 2029 (tramite Golden State)

Gli Indiana Pacers ottengono:

Tommaso Bryant

Ottieni Miami Heat:

Scambio di scelte del secondo round del 2031

I New York Knicks riceveranno:

Città di Karl-Anthony

I Minnesota Timberwolves riceveranno:

Giulio Randle

Donte DiVincenzo

Scelta del primo giro del 2025 (top 13 protette; via Detroit)

Gli Charlotte Hornets ottengono:

Proposta di sostituzione

I Phoenix Suns ottengono:

EJ Liddell

Gli Atlanta Hawks ottengono:

David Roddy

I Brooklyn Nets ottengono:

F Ziaire Williams

Scelta del secondo turno del 2030 (via Dallas)

I Memphis Grizzlies riceveranno:

F Mamadi Diakite

Diritti al draft per G Nemanja Dangubic (54a scelta nel draft NBA 2014)

Utah Jazz ottieni:

G Russell Westbrook (a Denver dopo l’acquisizione del contratto)

Scambio di scelte del secondo round del 2030

4,3 milioni di dollari in contanti

Diritti al draft per C Balsa Koprivic (57a scelta nel draft NBA 2021)

Gli LA Clippers ottengono:

G Kris Dunn

I Sacramento Kings ottengono:

F DeMar DeRozan

I San Antonio Spurs ottengono:

F. Harrison Barnes

Scambio di prelievo 2031 (da Sacramento)

I Chicago Bulls riceveranno:

G Chris Duarte

Due future scelte al secondo turno (da Sacramento)

Considerazioni di cassa

Gli Charlotte Hornets ottengono:

G Devonte’ Graham (verrà esonerato)

Scelta del secondo turno del 2025 (via New Orleans)

I San Antonio Spurs ottengono:

Considerazioni di cassa

Nota: aggiornato con i dettagli definitivi in ​​seguito allo scambio a sei squadre annunciato il 6 luglio tra Charlotte, Denver, Philadelphia, Golden State e Dallas che hanno coinvolto Klay Thompson e Buddy Hield.

I Philadelphia 76ers ottengono:

Scelta del secondo giro del 2031

I Golden State Warriors riceveranno:

G Buddy Hield (firmato come parte dell’accordo di firma e scambio)

Nota: aggiornato con i dettagli definitivi in ​​seguito allo scambio a sei squadre annunciato il 6 luglio tra Charlotte, Denver, Philadelphia, Golden State e Dallas che hanno coinvolto Klay Thompson e Buddy Hield.

I Golden State Warriors riceveranno:

F Kyle Anderson

I Minnesota Timberwolves riceveranno:

Scelta del secondo turno del 2025

2.031 scambi di scelte al secondo turno

Considerazioni di cassa

Nota: Aggiornato con i dettagli definitivi in ​​seguito allo scambio a sei squadre annunciato il 6 luglio tra Charlotte, Denver, Philadelphia, Golden State e Dallas che hanno coinvolto Klay Thompson e Buddy Hield.

I Dallas Mavericks riceveranno:

G. Klay Thompson (firmato dal Golden State)

Scelta del secondo turno del 2025

I Golden State Warriors riceveranno:

Scelta del secondo giro del 2025 (via Dallas; meno favorevole da Philadelphia/Denver; ceduta al Minnesota)

Scelta del secondo giro del 2031 (tramite Dallas; ceduta a Philadelphia)

Gli Charlotte Hornets ottengono:

F Josh Green (da Dallas)

I New Orleans Pelicans riceveranno:

G Dejounte Murray

Gli Atlanta Hawks ottengono:

F. Larry Nance Jr.

G Dyson Daniels

Scelta del primo turno del 2025 (tramite Lakers)

Scelta del primo turno 2027 (la meno favorevole da Milwaukee/New Orleans)

I Dallas Mavericks riceveranno:

G Quentin Grimes

I Detroit Pistons ottengono:

G Tim Hardaway Jr.

Scelta del secondo turno del 2025 (via Toronto)

Due scelte del secondo giro del 2028

PROPOSTE COMMERCIALI (GIORNO 2)

27 giugno: Knicks e Mavs si scambiano in ritardo con Ajinca e Hukporti

I Dallas Mavericks riceveranno:

Signor Melvin Ajinca

I New York Knicks riceveranno:

C Ariel Hukporti

Nota: aggiornato con i dettagli definitivi in ​​seguito allo scambio a sei squadre annunciato il 6 luglio tra Charlotte, Denver, Philadelphia, Golden State e Dallas che hanno coinvolto Klay Thompson e Buddy Hield.

Gli Charlotte Hornets ottengono:

Reggie Jackson

Scelta del secondo turno del 2029

Scelta del secondo turno del 2030

I Denver Nuggets ottengono:

Considerazioni di cassa

27 giugno: i Warriors ottengono la scelta numero 1. 52 dopo lo scambio di Waters

I Golden State Warriors riceveranno:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 52; seleziona C Quinten Post)

I Portland Trail Blazers riceveranno:

Considerazioni di cassa

27 giugno: Negozio di magia n. 47 Pellicani per futuri scambi

I New Orleans Pelicans riceveranno:

Selezione n. 47 al secondo turno (scegli G Antonio Reeves)

Gli Orlando Magic ottengono:

Scambio di scelte del secondo round del 2030

Scambio di scelte del secondo round del 2031

27 giugno: Falchi, secondo giro di scambio termico

Gli Atlanta Hawks ottengono:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 43; seleziona F Nikola Djurišić)

Ottieni Miami Heat:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 44, seleziona G Pelle Larsson)

27 giugno: i Wolves scambiano la scelta del secondo turno con i Raptors

I Toronto Raptors ottengono:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 57; seleziona C Ulrich Chomche)

I Minnesota Timberwolves riceveranno:

Considerazioni di cassa

27 giugno: i Grizzlies e i Timberwolves si scambiano i secondi giocatori

I Memphis Grizzlies riceveranno:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 53; seleziona G Cam Spencer)

I Minnesota Timberwolves riceveranno:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 57; ceduta a Toronto)

Scelta futura del secondo giro

I Suns salgono al secondo turno dopo lo scambio dei Knicks

I Phoenix Suns ottengono:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 40; seleziona C Oso Ighodaro)

I New York Knicks riceveranno:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 56; seleziona F Kevin McCullar)

27 giugno: OKC, Knicks scambio secondario

Tuono di Oklahoma City guadagno:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 38; seleziona G Ajay Mitchell)

New York Knicks guadagno:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 40; ceduta a Phoenix)

27 giugno: Portland, OKC scambiano i secondari

Gli Oklahoma City Thunder riceveranno:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 40; ceduta a New York)

I Portland Trail Blazers riceveranno:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 52; scambiata con Warriors)

27 giugno: Gli Spurs scendono, prendi Nunez; Furphy ai Pacers

Gli Indiana Pacers ottengono:

Selezione n. 35 al secondo turno (scegli G Johnny Furphy)

I San Antonio Spurs ottengono:

Selezione n. 36 al secondo turno (scegli G Juan Nunez)

27 giugno: Koleck ai Knicks; Scelgono i blazer

I New York Knicks riceveranno:

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 34, seleziona G Tyler Koleck)

I Portland Trail Blazers riceveranno:

Scelta futura del secondo giro (2027, 2029, 2030)

I Toronto Raptors ottengono:

G Davion Mitchell

F Saša Vezenkov

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 45; seleziona G Jamal Shead)

I Sacramento Kings ottengono:

F. Jalen McDaniels

27 giugno: i Wolves scambiano, mandano Moore ai Pistons

I Minnesota Timberwolves riceveranno:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 53; ceduta a Memphis)

I Detroit Pistons ottengono:

G Wendell Moore Jr.

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 37; seleziona F Bobi Klintman)

27 giugno: Waters to Warriors da OKC

I Golden State Warriors riceveranno:

F Lindy Waters III

Gli Oklahoma City Thunder riceveranno:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 52; ceduta a Portland)

Gli Atlanta Hawks ottengono:

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 44; ceduta a Miami)

Gli Houston Rockets ottengono:

F AJ Griffin

PROPOSTE COMMERCIALI (GIORNO 1)

26 giugno: Knicks, Wizards e Thunder si scambiano i primi giocatori

I New York Knicks riceveranno:

Scelta del primo turno del 2024 (n. 26 di Washington; ceduta a Oklahoma City)

Scelta del secondo turno del 2024 (n. 51 di Washington; seleziona G Melvin Ajinca)

I Washington Wizards ottengono:

Scelta al primo turno del 2024 (n. 24 da New York; seleziona F Kyshawn George)

Gli Oklahoma City Thunder riceveranno:

Scelta al primo turno del 2024 (n. 26 da New York su Washington; seleziona F Dillon Jones)

26 giugno: i Nuggets scambiano con i Suns per salire al primo turno

I Denver Nuggets ottengono:

Scelta del primo turno del 2024 (n. 22; seleziona C DaRon Holmes)

I Phoenix Suns ottengono:

Scelta al primo turno del 2024 (n. 28; seleziona F Ryan Dunn)

Scelta del secondo giro del 2024 (n. 56; ceduta a New York)

Due future scelte del secondo turno

I Minnesota Timberwolves riceveranno:

G Rob Dillingham

I San Antonio Spurs ottengono:

Scambio 2030 della scelta protetta con la migliore

Scelta del primo giro non protetta del 2031

I Washington Wizards ottengono:

G Malcolm Brogdon

Scelta del primo turno del 2024 (n. 14; seleziona G Bub Carrington)

Scelta del primo turno del 2029 (seconda più favorevole tra Boston/Milwaukee/Portland)

Due scelte al secondo giro

I Portland Trail Blazers riceveranno:

F Deni Avdija

NEGOZI PRE-PROPOSTA

Nota: aggiornato il 6 luglio per includere tutti i dettagli dell’operazione.

New York Knicks guadagno:

F Mikal Ponti

F Keita Bates-Diop

Progetto di diritti per F Juan Pablo Vaulet

Scelta del secondo giro del 2026

Reti di Brooklyn guadagno:

F Bojan Bogdanovic

F Mamadi Diakite

G Scuotere Milton

Quattro scelte non protette al primo turno (2025, 2027, 2029, 2031)

Scelta protetta del primo round del 2025 (tramite Milwaukee)

Scelta del secondo turno del 2025

2028 scambio di recesso non protetto

Reti di Brooklyn guadagno:

Ritorno della scelta del primo turno del 2025 (scambio negativo con Houston)

Ritorna la scelta del primo round del 2026

Diritti sulla scelta del primo turno del 2029 (la meno favorevole tra Dallas/Houston/Phoenix)

Houston Rockets guadagno:

Scambio del primo round del 2025 (Houston/Oklahoma City per Phoenix)

Scelta del primo round del 2027 (tramite Phoenix)

Diritti su 2.029 scelte al primo turno (le migliori due di Dallas/Houston/Phoenix)

Oklahoma City Thunder ottieni:

G Alex Caruso

I Chicago Bulls riceveranno:

G Josh Giddey