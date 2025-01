Trae Young acerta a buzina ridícula do meio da quadra para levar Hawks à vitória sobre Jazz

Trae Young não poderia esperar que este aparecesse.

Afinal, foi um último esforço, totalmente contestado logo abaixo da linha do meio da quadra.

Mas, graças a alguns atos heróicos no último segundo, Young e o Atlanta Hawks voltam para casa de Salt Lake City com uma vitória.

Young impulsionou os Hawks a uma vitória selvagem por 124-121 sobre o Utah Jazz na noite de terça-feira com um dos arremessos mais ridículos de sua carreira. O chute de Young foi apenas metade do gol no Delta Center. Collin Sexton acertou uma contestada cesta de três pontos de sua ala após uma briga pela bola no outro lado, que empatou o jogo e deveria ter mandado para a prorrogação. O tempo limite dos Hawks acabou e Young teve apenas alguns segundos para trabalhar.

Mas Young imediatamente empurrou a bola para a quadra e lançou uma sobre Cody Williams. Foi perfeito e o Jazz ficou absolutamente pasmo.

Young terminou com 24 pontos e 20 assistências, o melhor da equipe, na vitória, elevando o Hawks para 19-18 no ano. O triplo também foi apenas o terceiro da noite.

Clint Capela somou 18 pontos na vitória do Atlanta, e De’Andre Hunter terminou com 17 pontos saindo do banco. Todos os jogadores do Hawks, exceto dois, viram a quadra terminar com dois dígitos e arremessaram 48% do campo como um time. A vitória quebrou uma seqüência de três derrotas consecutivas.

Lauri Markkanen liderou todos os artilheiros com 35 pontos para o Jazz, depois de acertar oito cestas de 3 pontos naquela noite. Sexton terminou com 24 pontos e quatro rebotes, e Walker Kessler terminou com 21 pontos e 10 rebotes. O Jazz, com recorde de 9-26 na temporada, perdeu seis dos últimos oito.

Os Hawks concluirão uma viagem de seis jogos na noite de quinta-feira com um confronto contra o Phoenix Suns.