Trae Young colpisce un buzzer-beater da 50 piedi per sollevare gli Hawks sopra i Jazz

SALT LAKE CITY – Trae Young ha segnato una tripla da dietro metà campo regalando agli Atlanta Hawks una vittoria per 124-121 sugli Utah Jazz martedì sera.

Young ha effettuato un passaggio, ha dribblato poco prima di metà campo e ha centrato un vincitore da 50 piedi allo scadere del tempo mentre era sorvegliato vagamente da Collin Sexton, che apparentemente ha forzato i tempi supplementari con una tripla di pareggio a quattro secondi dalla fine.

Young ha chiuso con 24 punti e 20 assist. Dyson Daniels ha aggiunto 16 punti, sette assist e sei rimbalzi per gli Hawks, che hanno realizzato una sbandata di tre partite. Clint Capela aveva 18 punti e De’Andre Hunter 17.

Lauri Markkanen ha segnato otto triple da record della stagione e ha segnato 35 punti migliori della stagione per lo Utah. Sexton ha aggiunto 24 punti e Walker Kessler ha chiuso con 21 punti e 10 rimbalzi.

Utah ha segnato su cinque possedimenti consecutivi portandosi in vantaggio per 114-113 grazie alle schiacciate consecutive di Kessler. Young ha segnato una tripla step-back per riportare Atlanta in vantaggio e ha dato a Hunter un altro via libera a 3 con 1:57 rimasto.

L’Associated Press ha contribuito a questa storia.