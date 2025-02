Trae Young critica le chiamate “one -refide” dopo la perdita di falchi

La Guardia All-Star di Atlanta-Hawks, Trae Young, ha avuto alcuni commenti sui funzionari dopo la perdita di Atlanta 114-108 su Orlando Magic.

Young, che è stato segnato all’inizio del quarto trimestre, ha affermato che la recitazione è “unilaterale” nelle partite di squadra che il fantino per i playoff alla Eastern Conference.

“Hanno licenziato altri 10 altri liberati di noi”, ha detto Young. “E penso, sento che se chiedi a qualcuno in tutta la lega, sapresti che erano probabilmente una squadra più fisica che noi e il modo in cui guidavamo. Penso che anche alcuni di quei ragazzi ridano quando potrebbero non chiamare falli. “

I falchi furono fischiati per 25 falli e Magic 22, ma Orlando fece 38 tentativi di tiro libero ad Atlanta 28. Gli Hawks furono anche invitati a tre errori tecnici e magia.

Diverse chiamate all’inizio del quarto trimestre contro Hawks hanno portato a scambi tra funzionari e giovani e alcuni dei suoi compagni di squadra. Young sollevò tecnico, dopo essere stato invitato a un fallo con le restanti 10:59, poi fischiava altri due falli nel minuto successivo.

Ha finito con 38 punti e cinque assist.

“Vuoi solo che tu ottenga alcuni giudici che semplicemente non prendono cose personali e capiscano che le persone stanno crescendo”, ha detto Young. “Non ho avuto 19 anni. Posso comunicare con queste persone e avere molti giudici. Sento che andiamo stasera, è giusto, penso, prendi (cose) personali e puoi vederlo chiamare. “