Trae Young di Atlanta Hawks aggiunto a NBA All -star come compensazione degli infortuni

La guardia di Atlanta Hawks TRAE Young è dopo tutto in NBA per tutta la star.

Il commissario Adam Silver ha annunciato lunedì di aver aggiunto Young alla lista All-Star per sostituire l’infortunio Milwaukee Bucks L’attaccante Giannis Antetokounmpo, che non è in grado di giocare per un infortunio al polpaccio.

Young era originariamente insoddisfatto quando non era stato selezionato per la partita attraverso il round di votazioni di principianti o giocatori di prenotazione di allenatori. “È” Traed “a questo punto”, ha scritto sui social media, inventando una nuova parola in risposta all’anestesia.

Young è l’assistente leader della NBA in questa stagione e ora quattro volte la scelta All-Star. Mini-Tournus a tre partite All-Star-game domenica a San Francisco.

Young sostituirà Antokounmpon all’evento del team Chuck, che è stato preparato dall’analista TNT Charles Barkley la scorsa settimana la scorsa settimana. Antetokounmpo era Barkley, un quarto dei 24 giocatori nella lista All-Star di Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith.

Young si unisce a un elenco che ha un determinato sentimento internazionale. Gioca al fianco di Denver Nikola -jokic (Serbia), Oklahoma City Shai Gilgeousalexander (Canada), San Antonio Victor Wembanyama (Francese), Indiana Pascal Sakak (Camerun), Houston Alereren Sengun (Turchia), New York Città di Karl-Anthony (la cui madre è domenicana) e Cleveland Donovan Mitchell (la cui madre è di Panama).

Il giovane guida l’assistente NBA con un margine significativo per partita; In media, è arrivato 11,4 lunedì, chiaramente al di sopra di Jokic 10.3 per partita.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui il giovane è stato aggiunto all’elenco come compensazione per lesioni. Si è anche esibito in performance All-Star nel 2020 e nel 2022.

È prevedibile che l’argento farà almeno un infortunio alla scelta. Dallas avanti Anthony Davis Lascia il suo debutto con Mavericks sabato e ha gettato un serio sospetto della sua disponibilità a giocare questo fine settimana.

Davis è programmato per giocare nel Team Shaq, che prevede anche l’ex compagno di squadra di Davis Los Angeles Lakers LeBron James, Stephen Curry di Golden State, compagni di squadra di Boston Jayson Tatum e Jaylen Brown, Phoenix Kevin Durant, Milwaukee Damian Lillald e Los Angeles Clipers ‘

Gli altri All-Stars selezionati per il gioco fanno parte della squadra: il Minnesota Anthony Edwards, Jalen Brunson di New York, Jaren Jr. Memphis, Oklahoma City Jalen Williams, Cleveland Teammovers Darius Garland e Evan Mobley, Detrot’s Cade Cunningham e Miami.

Reporting Associated Press.

