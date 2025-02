Trae Young di Hawks ha aggiunto al gioco All-Star come infortunio sostitutivo

La guardia di Atlanta Hawks, trae Young, alla fine è diretta verso la NBA All-Star.

Il commissario Adam Silver ha annunciato lunedì di aver aggiunto alla lista All-Star come un risarcimento per gli infortuni di Milwaukee Giannis Anthetocounkupo, che non sarà in grado di giocare per l’infortunio al polpaccio.

Young era originariamente insoddisfatto quando non era stato selezionato per il gioco con un voto per i principianti o la selezione di giocatori di riserva. “A questo punto, arriva”, ha scritto sui social media e, in risposta all’essere interrotto, un nuovo timbro di parole.

Young è un leader di assistenza dell’NBA in questa stagione e ora una selezione quattro volte di All-Star. Il gioco All-Star-Nice-Nice Mini-Turnaj Three Her-It è domenica a San Francisco.

Young sostituirà la squadra di Anthetocounko nella squadra Chuck, un gruppo di otto membri progettato la scorsa settimana dall’analista TNT Charles Barkley. Antentekounko è stato il quarto dei 24 giocatori che hanno sviluppato Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith nelle liste All-Star.

Young si unisce alla lista con sicuramente un sentimento internazionale. Giocherà al fianco di Denver Nikola Jokic (Serbia), Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (Canada), Victor Wembanyama a San Antonio (Francia), città Karl-Anthony di New York di Panama).

Young guida l’NBA in assistenza a un gioco di margine significativo; È entrato in media 11,4, molto avanti rispetto a Yokic 10.3 per il gioco.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui Young è stato aggiunto all’elenco come sostituzione di infortuni. È apparso anche nel 2020 e nel 2022.

Almeno un infortunio aggiuntivo dovrebbe effettuare una selezione d’argento per lo scambio di lesioni. Anthony Davis ha lasciato il suo debutto con Mavericks sabato con infortuni e fonti ha detto che Shams Charania di ESPN che avrebbe dovuto sedersi per diverse settimane.

Davis giocherà nella squadra Shaq, che comprende anche l’ex compagno di squadra di Los Angeles Lakers di Davis, James, Stephen Curry Golden State, i compagni di squadra di Boston Jayson Tatum e Jaylen Brown, Kevin Durant di Phoenix, Milwaukee Damian Lillard.

Altre stelle selezionate per il gioco fanno parte della squadra Kenny: Anthony Edwards del Minnesota, New York Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr. di Memphis, Jalen Williams di Oklahoma City, Cleveland Teammates Darius Garland ed Evan Mobley.