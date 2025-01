Trae Young, do Hawks, afunda o Jazz com uma incrível vitória no meio da quadra enquanto a temporada do ala continua

Trae Young está no meio de uma temporada de extremos e acrescentou ao tema na noite de terça-feira com 20 assistências e uma campainha de meia quadra para derrotar o Utah Jazz por 124-121.

Collin Sexton tinha acabado de acertar a cesta de 3 pontos que empatou o jogo do Utah após uma posse de bola quebrada faltando 2,9 segundos para o fim. Os Hawks, sem tempo limite, passaram a bola para Young. Ele deu dois dribles e chutou de trás da meia quadra (49 pés, conforme indicação oficial) e só acertou a rede.

Na verdade, Young não é nada senão dramático. E extremo.

Além dos 24 pontos, esta foi a terceira vez que ele registrou 20 assistências em um jogo nesta temporada (de alguma forma, Elfrid Payton é o único outro cara que atingiu essa marca pelo menos uma vez).

Young lidera a liga em assistências por uma milha, com mais de 12 por jogo, um recorde na carreira. Ele teve 10 jogos com pelo menos 15 centavos. Seus 934 pontos de assistência criados são mais de 150 a mais que o próximo jogador mais próximo (Tyrese Haliburton), de acordo com o PBP Stats.

Young se destaca como passador, luta como arremessador

Young não está apenas tendo uma boa temporada de passes; está tendo um extraordinário.

Infelizmente, as filmagens de Young foram igualmente extremas nesta temporada, e não no bom sentido. Entrando no jogo na terça-feira, ele tinha 40% de aproveitamento geral e 34% em arremessos de 3 pontos, que é a pior porcentagem de arremessos verdadeiros de sua carreira e uma pior porcentagem de arremessos efetivos do que Russell Westbrook. Se a meia quadra for descartada, Young acertou 2 de 9 em 3 e 5 de 15 no geral na terça-feira. Ele acertou 33% ou pior em três em 20 de seus 25 jogos até agora. E em seus três jogos de 20 assistências ele acertou 36%.

Se você acompanha a carreira de Young, isso não está saindo do roteiro. Ele sempre foi um passador especial, mas nunca foi tão bom em acertar três como sua reputação sugere. Na verdade, ele só acertou 3 arremessos acima da média da liga em duas de suas sete temporadas, e é um arremessador de profundidade de 35% na carreira.

Mas os problemas de arremesso tornaram-se mais extremos nesta temporada e isso tornou a temporada de Young difícil de avaliar.

Os passes foram extraordinários, os chutes foram horríveis e tudo isso resulta em um recorde de 19-18 para Atlanta, incluindo a vitória de terça à noite. Isso é o que os Hawks têm sido, mais ou menos, durante toda a carreira de Young. Um time mediano que sente que pode jogar acima desse nível em qualquer noite por causa desses extremos que Young pode atingir.

Se Young juntar seus chutes e passes, estaremos falando de um dos melhores jogadores da liga. Até então, ele é apenas um dos mais talentosos.