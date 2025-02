Traga você

O guarda de Atlanta Hawks, traz Young, substituirá a estrela de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo no jogo NBA Stars neste fim de semana, A NBA anunciou. Antetokounmppo está com uma tensão no bezerro esquerdo e não joga desde 2 de fevereiro.

Esta será a quarta seleção de jovens estrelas e jogará no time de Chuck no novo evento de estilo de coleção, que terá quatro equipes e três jogos de um mini torneio em São Francisco na noite de domingo. A TNT recebe Charles Barkley, Kenny Smith e Shaquille O’Neal cada uma das equipes recrutadas na semana passada, com Candace Parker como gerente geral honorário da equipe de estrelas em ascensão.

Young tem uma média de 23,5 pontos em 49 jogos para os 25-28 Hawks, que estão no nono lugar no leste. Suas 11,4 assistências para o jogo lideram a liga.

Young foi um All-Star na última temporada, bem como em sua segunda temporada em 2020 e 2022.

Quanto a Antetokounmpo, essa foi a nona seleção de estrelas, e espera -se que retorne ao Bucks após o resto das estrelas.