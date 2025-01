Transferência de Khvicha Kvaratskhelia: Winger supostamente receberá transferência de US $ 72 milhões em janeiro para o Paris Saint-Germain

Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, será o primeiro grande nome a se mudar em janeiro e o Paris Saint-Germain está supostamente perto de concluir um acordo no valor de mais de US$ 72 milhões para que o internacional da Geórgia se mude para o Parc de the Princes com um contrato de cinco anos. O técnico parisiense Luis Enrique terá suas opções comandadas pelo lateral-esquerdo, que ainda tem apenas 23 anos e foi a estrela da vitória da seleção italiana na Série A em 2022-23, quando o time do Partenopei, de Luciano Spalletti, se tornou brevemente o favorito da Europa.

A estrela de Kvaratskhelia diminuiu um pouco desde então, mas o mesmo aconteceu com a do Napoli como um todo antes da chegada de Antonio Conte ao Stadio Diego Armando Maradona no verão passado, que parecia ser um novo começo para o homem de Tbilisi. Isso acabou sendo apenas temporário e o número 77 da Azzurri está agora prestes a trocar Nápoles por Paris antes que a janela de janeiro feche, enquanto os líderes da Ligue 1 estão ocupados mudando as opções de ataque com a saída de Randal Kolo Muani e Jhon Duran do Aston Villa como outro alvo. de interesse.

Kvaratskhelia estará competindo com Bradley Barcola pela vaga esquerda no time titular do PSG, a menos que Luis Enrique opte por uma mudança de formação improvável com o internacional francês bem abaixo de sua forma do início da temporada, que rapidamente o viu acumular 10 gols e duas assistências. . Incrivelmente, o jovem de 22 anos não marca um golo em todas as competições desde o início de Novembro, seja por clube ou por selecção, e há um sentimento na capital francesa de que o antigo jogador do Olympique Lyonnais precisa de ser desafiado para produzir com a consistência necessária.

Barcola ainda pode se transformar no falso número de nove que seu técnico espanhol continua a perseverar, apesar do retorno à forma e à boa forma de Gonçalo Ramos, mas essa transformação só pode realmente começar quando Kvaratskhelia chegar. Recém-saído do surpreendente sucesso do UEFA Euro 2024, a seleção da Geórgia de repente tem um grande motivo para estar interessada na Ligue 1 da França: Zuriko Davitashvili, do AS Saint-Etienne, e Georges Mikautadze, do Lyon, também estão estrelando no Le Championnat no momento.

Kvaratskhelia trará alguma estrela à primeira divisão francesa, algo desesperadamente necessário numa altura em que as suas equipas são surpreendentemente competitivas na UEFA Champions League, graças mais ao AS Monaco, Lille OSC e Stade Brestois 29 do que ao PSG. No entanto, Paris também terá um jogador genuíno de imensa qualidade em sua época: o mágico georgiano, um dos arquitetos do Scudetto 22-23 do Napoli com 12 gols e 10 assistências que cresceram para 14 gols e 14 assistências se a UCL se formar e 19 metas. e 16 assistências graças à Liga das Nações da UEFA.

Continuar uma campanha individual e coletiva tão impressionante foi difícil para todos os envolvidos em Nápoles, incluindo Victor Osimhen, que desde então se juntou ao Galatasaray por empréstimo, com a equipe terminando em 10º lugar, embora Kvaratskhelia ainda tenha marcado 11 gols e seis assistências na Série A, além de adicionais ajuda na Europa. Olhando para a sua forma atual, “Kvaradona”, como foi apelidado em homenagem à falecida lenda argentina do Napoli, ainda é bastante produtivo sob o comando de Conte, mesmo que esteja um pouco longe das alturas estabelecidas nos anos anteriores.

Com cinco gols e três assistências e também tendo jogado na esquerda e no centro, o guru das transferências do PSG, Luis Campos, sente claramente que isso pode ser um golpe de mestre para os gigantes franceses. Nem todas as aquisições do olheiro português deram certo em Paris, sendo o meio da temporada um momento particularmente arriscado para fazer grandes negócios, mas é uma jogada que parece fazer sentido no papel, dadas as frustrações ofensivas de Luis Enrique na temporada. .