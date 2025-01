Transferir rumores, notícias: AC Milan após a estrela mexicana Santiago Giménez; João Felix em Chelsea?

As horas após o último dia da fase da Liga da Liga dos Campeões se tornaram bastante intensas com muitos clubes que procuraram garantir movimentos antes do fechamento da janela de transferências na segunda -feira. Na Itália, o AC Milan é particularmente ativo, pois os Rossoneri decidiram substituir seu atacante titular por um talento mexicano com Álvaro Morata pronto para se juntar ao Galatasaray. Alguns movimentos intrigantes na Premier League ingleses também podem ocorrer, já que o Tottenham está atualmente em conversas para assinar Mathys Tel de Bayern de Munique. É isso que você precisa saber:

Morata para deixar o AC Milan

Em uma mudança surpreendente de eventos, o AC Milan decidiu vender sua dor de cabeça Álvo Morata, que chegou do Atlético de Madri no verão passado. A equipe italiana, após um início decepcionante da temporada, decidiu deixar Morata ir depois de alguns desacordos com o gerente português Sergio Concicao, segundo os relatórios. Morata se juntará ao Galatasaray do lado turco emprestado a uma opção de compra incluída no contrato assim que o Rossoneri obtiver sua substituição.

Rossoneri pronto para contratar Santiago Giménez

O substituto de Morata provavelmente será o atacante do Feyenoord, Santiago Giménez. O jogador mexicano, que marcou 14 gols em todas as competições nesta temporada com a equipe holandesa, é o objetivo número um para o ataque. O AC Milan aumentará sua tentativa de encontrar o acordo final com Feyenoord, que foi contra a idéia de vender para um de seus melhores jogadores na janela de transferências de janeiro, especialmente depois de avançar para os playoffs da UEFA Champions League. Feyenoord e AC Milan devem concordar com uma taxa de cerca de 40 milhões de euros, de acordo com vários relatórios.

Mathys Tel to Spurs?

Outra transferência possível para um atacante: Tottenham e Bayern de Munique concordaram com uma taxa de cerca de 60 milhões de euros, enquanto o atacante francês ainda precisa dar sua luz verde final, já que ele decidiu deixar os gigantes alemães antes da transferência de janeiro. janela. Tel, que não encontrou espaço suficiente na equipe na temporada atual, está procurando encontrar um novo clube onde ele possa jogar mais, e o Tottenham está disposto a oferecer um papel inicial na equipe treinada por Ange Postecoglou.

João Felix de novo?

O atacante português deixará seu clube em janeiro, já que o Chelsea está procurando opções e o Aston Villa parece ser o destino mais provável se o Blues decidir deixá -lo ir neste inverno. O ex -jogador atlético de Madri, Jorge Mendes, está atualmente discutindo uma possível partida nos próximos dias depois que o AC Milan também explorou a oportunidade de assinar Felix no início deste mês, mas, como as coisas são, é mais provável que fique em inglês em inglês em inglês em inglês em inglês em inglês Premier League. João Felix é definitivamente um para ver na última semana de transferências.

Neymar para se juntar a Santos

Neymar Jr. se juntará ao seu clube de infância, Santos, depois que a estrela brasileira concordou em se separar de Al-Hilal. Neymar jogou apenas sete jogos em duas temporadas na Arábia Saudita, marcando um gol. Suas performances foram definitivamente afetadas pelas lesões e, como o clube e o jogador, concordaram em rescindir seu contrato. Neymar agora se juntará ao clube onde foi feito um nome, já que ele jogou em Santos de 2009 a 2013 antes de ingressar no FC Barcelona e futebol europeu. Neymar está quase em casa.

Marcus Rashford vai do United?

O Manchester United por Ruben Amorim é definitivamente um clube que precisa ser monitorado nos últimos dias da janela de transferência de janeiro, já que há muitos rumores sobre possíveis contratações e despesas. O atacante inglês Marcus Rashford está fora do projeto, a partir de agora, e o Manchester United está procurando deixá -lo nos últimos dias. O AC Milan era forte candidatos, mas então os Rossoneri optaram por assinar Kyle Walker, já que eles só podiam Firma um jogador inglês devido para uma regra de uma lista italiana. O Red Devils pode encontrar uma solução para Rashford na última semana?

Uma nova empresa para Man United

O próprio Manchester United está se aproximando para assinar o defensor de Lecce, Patrick Dorgu, já que os dois clubes estão discutindo os detalhes finais com o jogador dinamarquês pronto para se juntar aos gigantes ingleses depois de aceitar termos pessoais. Espera -se que o Man United gaste mais de 30 milhões de euros mais acessórios para assinar Dorgu nos últimos dias do mercado de transferências, de acordo com a Sky Italy. Se o acordo for feito, provavelmente se tornará uma das contratações mais caras da janela de transferência de inverno.

Napoli em busca de uma extremidade

Depois de vender Kvarathskhelia para o PSG, Napoli ainda está procurando encontrar seu substituto nesses últimos dias da janela. Depois de tentar assinar Alejandro Garnacho, do Manchester United, o nome mais provável é agora o fim de Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Os dois clubes ainda não encontraram um acordo, mas há mais oportunidades de ver Adeyemi brincando com Antonio Conte, que está desesperado para encontrar um substituto para Kvarathskhelia lutar pela corrida pelo título da série A até o fim.