Transmissão ao vivo, canal de televisão, onde e como ver

O campeão de 2 horas de Novak Djokovic retorna a Doha.

O Catar Open 2025 (também conhecido como 2025 Catar ExxonMobil Open) é a 33ª edição do Catar Open, um torneio de tênis masculino jogado no quadra duro ao ar livre. Faz parte dos torneios do ATP Tour 500 da turnê ATP 2025 (atualizada do estado do ATP Tour 250 nos anos anteriores) e ocorrerá no complexo internacional de tênis e squash Khalifa em Doha, Catar, de 17 a 22 para 22 de fevereiro de 2025.

Este ano, o sorteio de singles masculino está empilhado com os melhores jogadores da era atual. Jannik Sinner, que recentemente elevou seu segundo título do líder aberto da Austrália, La Manada, enquanto o vencedor de Roterdã 2025, Carlos Alcaraz, procurará registrar sua vitória inaugural em Doha.

Leia também: Catar Open: Lista completa dos vencedores do título

Alcaraz também estará de olho nas classificações ATP, pois você vai reduzir o déficit entre ele e Zverev. O Campeão das 24 Times do Grand Slam Novak Djokovic retorna ao Catar com um título de 100 em sua carreira à vista. O vencedor do Catar de dois tempos marca seu primeiro retorno da lesão por rasgo muscular que o impediu de uma décima primeira final do Aberto da Austrália, o que o forçou a se aposentar no meio do seu encontro semifinal.

Daniil Medvedev, que está fora da classificação ATP dos cinco melhores teve um começo chocante da nova temporada. Perdas consecutivas contra os jogadores mais baixos, no Aberto da Austrália e depois no ABN AMRO, significa que o campeão de 2023 está procurando desesperadamente de alguma maneira.

Na última edição do ATP Qatar Open, Karen Khachanov derrotou Jakub Mensik de Checa, para ser coroado como o novo campeão.

Leia também: Atp Qatar Open 2025: Tudo o que você precisa saber sobre o prêmio de dinheiro e pontos em oferta

Quando e onde o Catar abrirá 2025?

O ATP Qatar Open 2025 será executado de 15 a 22 de fevereiro. A competição será realizada nas músicas difíceis ao ar livre do complexo internacional de tênis e abóbora de Khalifa, na capital de Doha, no Catar.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do Catar aberta 2025 na Índia?

Os telespectadores indianos podem ver o Catar 2025 aberto no canal de tênis, já que não existe um parceiro oficial para a transmissão ao vivo do torneio.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do Catar abrem 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver a partida de sucesso ao vivo no Sky Sports e Streaming Partner Discovery Plus.

Leia também: Os 10 melhores jogadores individuais para homens com a maioria das partidas de Grand Slam

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do Catar 2025 aberto nos EUA?

A ESPN e o canal de tênis transmitirão o concurso cheio de ação nos Estados Unidos, juntamente com os parceiros de transmissão ESPN+ e Fubo.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do Catar aberta 2025 em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver a batalha altamente esperada através de seus respectivos canais de transmissão.

Região Canal de televisão/transmissão EUA Canal de tênis, ESPN Canadá TSN, RDS Austrália Stan Sport, Nine Network Índia Canal de tênis Europa Skysports

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama