Transmissão ao vivo, canal de televisão, onde e como ver

O jogador número dois, Alexander Zverev, participará do evento do México.

O ATP México Open 2025 é um torneio profissional de tênis ATP-500, que será disputado na quadra dura ao ar livre. Parte da turnê ATP 2025, o torneio serve como um acúmulo de sol duplo e visto muito a França aberta.

Alexander Zverev é a melhor semente, enquanto Taylor Fritz, Casper Ruud, Ben Shelton, Holger Rune e Frances Tiafoe estão procurando seu primeiro título de 2025. Uma primeira rodada decepcionante no Rio.

Leia também: México Open 2025: tudo o que você precisa saber sobre o dinheiro dos prêmios e os pontos oferecidos

Holger Rune está pronto para retornar depois de se recuperar da lesão aberta da Austrália. Casper Ruud precisa de um forte desempenho no México para manter seu primeiro lugar no ranking ATP. Enquanto isso, Tommy Paul, apenas de uma corrida do Aberto da Austrália, entrou recentemente no top 10 e terá como objetivo escalar ainda mais.

Quando e onde o ATP México 2025 acontecerá?

A 32ª edição do ATP México Open 2025 acontecerá de 23 de fevereiro a 1º de março. O evento estará localizado na arena do GNP Seguros, em Acapulco, México.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do México aberto de 2025 na Índia?

Os espectadores indianos podem ver o ATP México Open 2025 no Discovery India, já que não existe um parceiro oficial para a transmissão ao vivo do evento.

Leia também: Os 10 melhores jogadores individuais para homens com a maioria das partidas de Grand Slam

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do ATP México Open 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver o sucesso de bilheteria do torneio ao vivo no Sky UK e no Discovery Plus Transmission Partner.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do ATP México Open 2025 nos EUA?

A ESPN e o canal de tênis transmitirão a concorrência cheia de ação nos Estados Unidos, juntamente com os parceiros de transmissão ESPN+ e Fubo.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do ATP México Open 2025 em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver o longo evento aguardado através de seus respectivos canais de transmissão.

Leia também: Os cinco melhores tenistas masculinos que foram proibidos de dopar

Região Canal de televisão/transmissão Austrália Bein Sports Australia Bélgica Telenet (Sports Practice) Canadá Tsn Porcelana ESPN International China Chipre Cyta República Tcheca; Eslováquia Digenificar Dinamarca TV2 Dinamarca França Eurosport France Alemanha; Áustria; Suíço; Luxemburgo; Liechtenstein Alemanha do céu Grécia Ote Hong Kong PCCW Hungria Rede 4 Índia Discovery India Israel Sport5 Israel Itália Sky Itália Japão Uau Coréia do Sul Brilho África África Supersport Malta Vá esportes tsn Holanda Ziggo Sport Nova Zelândia TV de tênis Noruega Noruega TV2 Polônia Polsat Portugal TV esportiva Portugal Romênia RCS e RDS (Digisport) Espanha Telefónica / Movistar Suécia; Finlândia TV4 Reino Unido Reino Unido do céu EUA Canal de tênis

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Anal