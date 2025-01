Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir a Copa del Rey 2024-25

Os brancos querem avançar para os quartos-de-final da competição.

O Real Madrid chega para esta partida da Copa del Rey depois de sofrer uma grande goleada do Barcelona. Os brancos defrontaram o Barça na final da Supertaça de Espanha. Embora tenham assumido a liderança logo no início graças a um ataque elegante e finalização de Kylian Mbappé, tudo foi piorando depois disso. Depois de sofrer quatro gols no primeiro tempo, o Real acabou perdendo por 5 a 2.

Como o Barcelona já avançou com sucesso para os quartos-de-final deste torneio, isso dará à equipa de Carlo Ancelotti mais ímpeto para seguir em frente e provavelmente caçá-los, pelo menos neste evento.

O Celta de Vigo não é um dos grandes da LaLiga. A equipe entra nesta partida depois de uma derrota por 2-1, na partida pelo campeonato, contra o Rayo Vallecano. Essa partida também viu o cartão vermelho e eles precisavam de um pouco de introspecção antes desse grande confronto.

Quando e onde será disputado o Real Madrid x Celta de Vigo?

A partida será disputada na quinta-feira, 16 de janeiro, às 20h30, hora britânica, no Santiago Bernabéu. O jogo começará às 2h para os telespectadores na Índia na sexta-feira, 17 de janeiro.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Real Madrid x Celta de Vigo na Índia?

A partida da Copa do Rei de 2024-25 não será transmitida ao vivo para telespectadores na Índia.

Onde e como transmitir ao vivo Real Madrid x Celta Vigo na Índia?

Você pode transmitir esta partida ao vivo no site ou aplicativo FanCode.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo do Real Madrid x Celta de Vigo no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido não têm meios oficiais para transmitir o jogo ao vivo ou ao vivo.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo do Real Madrid x Celta de Vigo nos Estados Unidos?

Você pode assistir ao jogo da copa ao vivo na ESPN + e no aplicativo ESPN.

Onde e como transmitir Real Madrid x Celta de Vigo ao vivo na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria também não está disponível.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.