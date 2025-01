Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir a Série A 2024-25

La Vieja é o único time invicto do campeonato.

A Juventus está atualmente em quinto lugar na classificação da Série A. Pelos seus padrões, esse não é um bom lugar para se estar. Procurará pelo menos entrar nas quatro primeiras posições e permanecer lá com conforto. A equipe de Thiago Motta também buscará quebrar a sequência de três empates consecutivos nesta partida.

O AC Milan está atualmente em sétimo lugar e também tem grandes ambições para a temporada como seus próximos adversários. Apesar de estar apenas três pontos atrás da Velha, já sofreu quatro derrotas. A equipa de Sérgio Conceição tem uma invencibilidade de oito jogos e vai tentar ampliá-la.

Quando e onde será jogado Juventus x AC Milan?

A partida será disputada no sábado, 18 de janeiro, às 17h, no Reino Unido, no Allianz Stadium. O jogo começará às 22h30 para os telespectadores indianos.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Juventus x AC Milan na Índia?

A partida da Série A 2024-25 não tem transmissão ao vivo para os telespectadores na Índia.

Onde e como transmitir ao vivo Juventus x AC Milan na Índia?

Você pode transmitir esta partida ao vivo no site do GXR World.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Juventus x AC Milan no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem transmitir o jogo ao vivo usando o TNT Sports 2.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo Juventus x AC Milan nos Estados Unidos?

Você pode assistir ao jogo da liga ao vivo na fubo TV e Paramount+.

Onde e como transmitir ao vivo Juventus x AC Milan na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria está disponível no Dstv Now e no SuperSport.

