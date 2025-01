Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir a UEFA Champions League 2024-25

Os Reds atualmente lideram a classificação da fase da liga.

A temporada do Liverpool tem sido espetacular, com domínio em todas as competições. Agora receberá o Lille em Anfield depois de conseguir seis vitórias em seis jogos neste novo formato da Liga dos Campeões: a fase do campeonato.

Mas esta não é apenas uma questão europeia, já que os Reds sob o comando de Arne Slot conseguiram manter o primeiro lugar na Premier League e ampliaram a sua vantagem no topo com uma vitória por 2-0 sobre o Brentford no último jogo. Uma vitória sobre a seleção francesa permitir-lhes-ia manter a posição de líderes da UCL, mantendo-os na busca por vários troféus nesta temporada.

Enquanto isso, o Lille se manteve estável na Ligue 1, ocupando a terceira colocação. No entanto, os recentes empates frente ao Nantes e ao Auxerre levantaram preocupações sobre a consistência, com o treinador Bruno Genesio a pedir um maior empenho da sua equipa. No entanto, os resultados impressionantes do Lille frente ao Real Madrid, Atlético Madrid e Juventus realçam a sua capacidade de brilhar frente a adversários de topo.

Quando e onde será jogado Liverpool x Lille?

A partida será disputada na terça-feira, 21 de janeiro, em Anfield. O jogo começará às 20h, horário do Reino Unido. Os espectadores na Índia podem assistir à ação ao vivo na quarta-feira, 22 de janeiro, às 1h30 IST.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Liverpool x Lille na Índia?

A partida da UEFA Champions League 2024-25 entre Liverpool e Lille será transmitida ao vivo no aplicativo e site SonyLiv.

Canais da Sony Sports Network como Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 1 HD e Sony Sports Ten 2 transmitirão jogos da UCL ao vivo para os fãs indianos.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Liverpool x Lille no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem sintonizar os canais de TV TNT Sports para transmitir o jogo ao vivo.

Se alguém no Reino Unido quiser transmitir o jogo ao vivo no dispositivo de sua escolha, Amazon Prime Video e Discovery + são os recursos a serem considerados.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Liverpool x Lille nos Estados Unidos?

Você pode assistir Liverpool x Lille ao vivo na plataforma de streaming Paramount + nos EUA.

Onde e como transmitir ao vivo Liverpool x Lille na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida da UCL na Nigéria estará disponível no DStv Now.

