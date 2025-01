Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir Laliga 2024-25

O Blaugrana busca garantir três pontos vitais ao enfrentar o Los Che em um confronto crucial da Laliga.

O Barcelona de Hansi Flick enfrentará o Valencia em sua próxima partida da Laliga, no dia 27 de janeiro. A batalha pelo título da Laliga 2024-25 está acirrada entre Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Embora o Barça ainda esteja atrás por sete pontos, ainda tem muita luta pela frente. Por outro lado, o Valencia está na zona de rebaixamento e buscará os três pontos para sair dela.

O Barça está bem no geral, mas quando falamos de Laliga, recentemente perdeu alguns jogos. Um contra o Atlético de Madrid e outro contra o Leganes. O Barça empatou em 1 a 1 com o Getafe na última partida da Laliga.

O filme de Hansi estará sob pressão em casa contra o Valência. Garantir três pontos será o mais essencial para o Blaugrana, pois o aproximará do Real Madrid dos líderes da tabela.

O Valência só conseguiu três vitórias até agora na campanha da Laliga 2024-25. Este será um desafio difícil para os visitantes.

Quando e onde acontecerá Barcelona x Valência?

A partida será disputada no domingo, 26 de janeiro, no Estadi Olímpic Lluís Companys. O jogo começará às 20h no Reino Unido. Para os telespectadores na Índia, é possível assistir à ação ao vivo na segunda-feira, 27 de janeiro, à 1h30.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Barcelona x Valencia na Índia?

A partida da Laliga 2024-25 será transmitida ao vivo no site do GXR World.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Barcelona x Valencia no Reino Unido?

Os torcedores do Reino Unido podem sintonizar o canal de televisão da La Liga para transmitir o jogo.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Barcelona x Valencia no Reino Unido?

Se alguém no Reino Unido deseja transmitir o jogo no dispositivo de sua escolha, ViaPlay e ITV são os recursos que você deve procurar.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Barcelona x Valencia nos EUA?

Você pode assistir Barcelona x Valencia ao vivo no canal ESPN nos Estados Unidos.

Onde e como transmitir ao vivo Barcelona x Valência na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível em canais como SuperSports e Canal+.

