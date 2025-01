Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir Premier League 2024-25

Os Red Devils buscam uma recuperação na próxima vez que enfrentarem os Cottagers.

O Fulham enfrentará o Manchester United em seu próximo confronto da Premier League inglesa, no dia 27 de janeiro. Os anfitriões estão em 10º lugar na classificação da Premier League 2024-25 e entrarão nessa com confiança contra um Man United fora de forma. O Fulham derrotou o Leicester City por 2 a 0 em sua última partida da EPL. Os Red Devils também buscam retornar à Premier League, pois estão fazendo uma temporada abaixo da média até o momento.

O Fulham tentará vencer o Man United de Ruben Amorim, já que os Red Devils estão lutando para se defender e sofreram um total de 32 gols até o momento. Os Cottagers também tentarão continuar a série de duas vitórias consecutivas na Premier League. Com uma vitória sobre o Man United, o Fulham pode até saltar uma ou duas posições na tabela de pontos da EPL.

O Manchester United também enfrenta dificuldades com Rubén Amorim. Erik ten Hag foi demitido pelos Red Devils no início da temporada 2024-25. Ruben Amorim chegou do Sporting CP e inicialmente parecia bem, mas com muitos dos melhores jogadores fora de forma, os portugueses tiveram dificuldade em liderar a equipa.

Houve vários rumores de que jogadores como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e outros pretendem deixar o clube.

Quando e onde será jogado Fulham x Manchester United?

A partida será disputada no domingo, 26 de janeiro, às 19h, no Reino Unido, em Craven Cottage. O jogo começará às 0h30 para os telespectadores na Índia na segunda-feira, 27 de janeiro.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Fulham x Manchester United na Índia?

A partida da Premier League 2024-25 será transmitida ao vivo pela Star Sports Network.

Onde e como transmitir ao vivo Fulham x Manchester United na Índia?

Você pode transmitir esta partida ao vivo no Disney + Hotstar.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Fulham x Manchester United no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem sintonizar o canal Sky Sports para transmitir o jogo ao vivo.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Fulham x Manchester United nos Estados Unidos?

Você pode assistir Fulham x Manchester United ao vivo no canal NBC Sports nos EUA.

Onde e como transmitir ao vivo Fulham x Manchester United na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível no canal SuperSport.

