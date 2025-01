Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir Premier League 2024-25

Os Cityzens enfrentarão os Blues em casa.

O Manchester City de Pep Guardiola estará de volta à ação quando enfrentar o Chelsea, no dia 25 de janeiro, pela Premier League inglesa. O Manchester City perdeu para o PSG na Ligue 1 no último jogo da UEFA Champions League. Depois de um início de temporada medíocre, os comandados de Pep Guardiola finalmente buscavam retornar à Liga dos Campeões, mas o PSG tinha outros planos.

No entanto, o Manchester City parece bem na Premier League. O Cityzens derrotou o Ipswich Town por 6 a 0 em sua última partida na Premier League e também buscará somar três pontos sobre o Chelsea. A partida de 2024-25 da Premier League contra o Chelsea será importante para o City, pois uma vitória pode ajudá-lo a passar para os quatro primeiros colocados na classificação da Premier League.

O Chelsea também chegará depois de uma vitória. Eles jogaram contra o Wolves na Premier League para vencer. Os Blues tentarão continuar em boa forma.

Inicialmente, eles pareciam um dos candidatos ao título da Premier League de 2024-25, mas, por enquanto, estão apenas tentando permanecer entre os quatro primeiros. O Chelsea pode ter a chance de somar três pontos, mas o Manchester City de Pep Guardiola não será uma presa fácil para os Blues.

Quando e onde será jogado Manchester City x Chelsea?

A partida será disputada no sábado, 25 de janeiro, às 17h30 do Reino Unido, no Etihad Stadium. O jogo começará às 23h para os telespectadores indianos.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Manchester City x Chelsea na Índia?

A partida da Premier League 2024-25 será transmitida ao vivo pela Star Sports Network.

Onde e como transmitir ao vivo Manchester City x Chelsea na Índia?

Você pode transmitir esta partida ao vivo no Disney + Hotstar.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo do Manchester City x Chelsea no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem sintonizar o canal Sky Sports para transmitir o jogo ao vivo.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo Manchester City x Chelsea nos Estados Unidos?

Você pode assistir Manchester City x Chelsea ao vivo no canal NBC Sports nos EUA.

Onde e como transmitir ao vivo Manchester City x Chelsea na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível no canal SuperSport.

