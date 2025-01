Transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início e onde assistir Saudi Pro League 2024-25

Ambas as equipes parecem ter objetivos diferentes nesta temporada.

O Al Nassr está atualmente em quarto lugar na classificação para a temporada 2024-25 da Saudi Pro League. Embora no início da temporada os comandados de Cristiano Ronaldo pudessem ter apostado no título, na realidade parecem estar muito longe desse sonho. Eles já estão 11 pontos atrás do líder da liga, Al Ittihad.

Até a última derrota foi contra os líderes, há um mês. Eles agora tentarão começar 2025 fortes, depois de desfrutar de uma pausa de um mês! O Al Okhdood, por outro lado, passa por um momento difícil. Está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e está fazendo o possível para não cair.

Ganhar ou perder, este jogo será difícil de assistir para ambos os torcedores, já que seus times lutam por objetivos contrastantes nesta temporada.

Quando e onde será disputado Al Nassr x Al Okhdood?

A partida será disputada na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, no Al-Awwal Park. O jogo começará às 17h00 Reino Unido/22h30 IST.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Al Nassr x Al Okhdood na Índia?

Você pode transmitir esta partida ao vivo no SonyLIV.

A partida da Saudi Pro League 2024-25 entre Al Nassr e Al Okhdood será transmitida pelos canais da Sony Sports Network na Índia.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Al Nassr x Al Okhdood no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem sintonizar o DAZN UK para transmitir o jogo ao vivo.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo de Al Nassr x Al Okhdood nos Estados Unidos?

Você pode assistir a este jogo da liga saudita ao vivo na fuboTV. Você também pode transmitir o jogo ao vivo no aplicativo FOX Sports.

Onde e como transmitir ao vivo Al Nassr x Al Okhdood na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível no aplicativo StarTimes.

