Transmissão ao vivo, canal de TV, onde e como assistir?

A primeira Copa do Mundo Kho Kho 2025 será disputada de 13 a 19 de janeiro em Nova Delhi.

A primeira Copa do Mundo Kho Kho começará em 13 de janeiro de 2025, no Estádio Indira Gandhi, em Nova Delhi. À medida que a federação tenta globalizar o desporto, o torneio é um momento histórico para o desporto, uma vez que Kho Kho, que tem as suas raízes na Índia, ganhará alcance e apelo global.

A competição inclui competições masculinas e femininas, com 39 nações, incluindo a anfitriã Índia. A cerimônia de abertura será realizada no dia 13 de janeiro, seguida da primeira partida masculina, onde a Índia enfrentará o Nepal. Na categoria feminina, a Índia enfrentará a Coreia do Sul, enquanto as arquirrivais Austrália e Inglaterra se enfrentarão no mesmo dia.

A categoria masculina é composta por quatro grupos, com quatro equipes em cada grupo. O Grupo A inclui Índia, Nepal, Peru, Brasil e Butão, enquanto o Grupo B contará com África do Sul, Gana, Argentina, Holanda e Irã.

No Grupo C, Bangladesh, Sri Lanka, Coreia do Sul, Estados Unidos da América e Polônia competirão com Inglaterra, Alemanha, Malásia, Austrália e Quênia completando o Grupo D. As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para os playoffs. começando pelas quartas de final.

A competição feminina conta com 19 equipes divididas em quatro grupos, sendo o Grupo D composto por cinco equipes. O Grupo A inclui Índia, Irão, Malásia e Coreia do Sul, enquanto o Grupo B inclui Inglaterra, Austrália, Quénia, Uganda e Países Baixos.

O Grupo C inclui Nepal, Butão, Sri Lanka, Alemanha e Bangladesh, e o Grupo D inclui África do Sul, Nova Zelândia, Polónia, Peru e Indonésia. Esperava-se também que o Paquistão participasse do evento, mas sua equipe ainda não havia recebido os vistos e desistiu.

Quando e onde acontecerá a Copa do Mundo Kho Kho?

A primeira Copa do Mundo Kho Kho será realizada no Estádio Indira Gandhi, em Nova Delhi, Índia, tornando o local um centro central para o evento. O concurso começará em 13 de janeiro e terminará em 19 de janeiro.

Onde e como assistir a Copa do Mundo Kho Kho ao vivo e streaming na Índia?

A Star Sports transmitirá os jogos da Copa do Mundo Kho Kho no Star Sports 1 HD e Star Sports First, enquanto o Doordarshan fornecerá cobertura regional nacional. Além disso, Disney+ Hotstar se junta como parceiro de streaming OTT, oferecendo acesso de streaming digital para fãs em toda a Índia.

