Transmissão ao vivo, canal de TV, onde e como assistir?

Este é o primeiro torneio do indiano D Gukesh como campeão mundial.

O Tata Steel Chess 2025 irá encantar os entusiastas do xadrez em todo o mundo de 17 de janeiro a 2 de fevereiro. Sendo um dos torneios de xadrez de maior prestígio, o evento reúne os melhores jogadores do mundo.

Conhecido como o “Wimbledon do xadrez”, este evento anual tem uma rica história que remonta a 1938. A 87ª edição promete ser um espetáculo emocionante, com grandes mestres batalhando em Wijk aan Zee pelo cobiçado título.

Wei Yi, da China, é o atual campeão do Tata Steel Chess. O torneio segue um formato round-robin de 14 jogadores. Os jogadores recebem 1 ponto por vitória, metade por empate e nenhum ponto por derrota. Se a pontuação dos jogadores estiver empatada após 14 partidas, o vencedor será decidido no desempate.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber para assistir ao torneio ao vivo.

Onde assistir Tata Steel Chess 2025 ao vivo?

Os fãs de xadrez podem assistir a toda a ação do Tata Steel Chess 2025 em várias plataformas:

Site oficial Chess.com: O torneio será transmitido ao vivo em Xadrez.com site, proporcionando uma experiência de visualização perfeita para fãs de todo o mundo. Canal do YouTube: O xadrez oficial da Tata Steel YouTube canal, bem como Xadrez 24 YouTube O canal também contará com transmissões ao vivo das partidas, oferecendo uma plataforma interativa para os telespectadores interagirem com os jogos. Base de xadrez indiano: Para fãs indianos, Chess Base India’s YouTube O canal fornecerá cobertura ao vivo, fornecendo comentários aprofundados e insights adaptados ao público local.

Canais de TV transmitem detalhes do Tata Steel Chess 2025

Embora os canais de televisão específicos que transmitem o torneio possam variar de acordo com a região, as atualizações da lista de televisão local serão fornecidas mais perto do evento. Os fãs são incentivados a verificar suas redes esportivas regionais para ver se há transmissões ao vivo.

Como assistir Tata Steel Chess 2025 online?

Para assistir ao torneio online siga estes passos:

Visite o site oficial : Acesse o site oficial do Chess.com para acessar a transmissão ao vivo. Garanta uma conexão estável com a Internet para visualização ininterrupta.

: Acesse o site oficial do Chess.com para acessar a transmissão ao vivo. Garanta uma conexão estável com a Internet para visualização ininterrupta. Inscreva-se em canais do YouTube: Inscreva-se nos canais oficiais do YouTube do Tata Steel Chess, Chess 24 e Chess Base India para receber notificações sobre transmissões ao vivo e atualizações.

Principais jogadores a serem observados:

O torneio deste ano apresenta uma escalação impressionante, incluindo jogadores de ponta como Fabiano Caruana, Arjun Erigaisi, D Gukesh, Wei Yi e Anish Giri. A ausência do número 1 do mundo Magnus Carlsen e da sensação do streaming Hikaru Nakamura torna o sorteio ainda mais imprevisível e emocionante.

