Transmissão ao vivo, canal de TV, onde e como assistir?

Delhi SG Pipers enfrentará Odisha Warriors na partida de abertura da Women’s Hockey India League 2025.

O hóquei feminino verá um novo sol com o início da Liga Indiana de Hóquei Feminino de 2025 em 12 de janeiro. Esta é a primeira vez, para qualquer esporte, que uma liga de nível nacional é realizada na Índia, com as competições masculina e feminina sendo disputadas simultaneamente.

São quatro equipes e mais duas serão adicionadas no próximo ano. Na edição inaugural, Odisha Warriors, Soorma Hockey Club, Delhi SG Pipers e Shrachi Rrah Bengal Tigers competirão pelas principais honras. Os Odisha Warriors trazem o seu dinamismo costeiro, enquanto os Delhi SG Pipers representam o legado desportivo da capital.

Leia também: Os 10 melhores jogadores a serem observados na Women’s Hockey India League 2025

Os Shrachi Rarh Bengal Tigers incorporam a tradição oriental do hóquei, e o Soorma Hockey Club adiciona seu estilo único à mistura. A batalha pelo campeonato se desenrola ao longo de duas semanas e culmina com a final do Dia da República, em 26 de janeiro. Além das pontuações e estatísticas, esta liga representa um momento decisivo para aspirantes a atletas femininas em toda a Índia.

Enquanto Delhi SG Pipers e Odisha Warriors se preparam para o confronto inaugural, eles darão o tom para o que promete ser uma disputa eletrizante.

Quando e onde acontecerá a Liga Indiana de Hóquei Feminino?

A edição inaugural da Liga Indiana de Hóquei Feminino começará em 12 de janeiro de 2025.

Datas: 12 a 26 de janeiro de 2025

Localização: Principalmente no Marang Gomke Jaipal Singh Turf Hockey Stadium, Ranchi, Jharkhand, com algumas partidas em Rourkela

Leia também: Liga Indiana de Hóquei Feminino 2025: programação atualizada, jogos, resultados e detalhes de transmissão ao vivo

A Liga Indiana de Hóquei Feminino terá um formato de eliminatórias em rodada dupla. Cada equipe se enfrentará duas vezes na fase da liga. As duas melhores equipes se classificarão para a final que será realizada no dia 26 de janeiro de 2025.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo da Women’s Hockey India League 2025?

A Liga Indiana de Hóquei Feminino será transmitida ao vivo pela televisão e online para que os fãs de toda a Índia possam assistir facilmente a toda a ação.

Na TV você pode ver a ação ao vivo nos seguintes canais:

A transmissão ao vivo da Liga Indiana de Hóquei Feminino será no DD Sports. A Sony Sports Network também adquiriu os direitos de transmissão da liga. Assim, a Sony Sports 1,3 e 4 também transmitirão as partidas.

Para transmissão ao vivo você pode consultar:

Plataforma Waves OTT (parte da Rede Prasar Bharati)

SonyLIV

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama