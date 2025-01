Transmissão ao vivo de Baylor x Iowa State, onde assistir, canal de TV, probabilidades, transmissão, previsão, escolhas

O número 3 do estado de Iowa tentará estender sua seqüência de 25 vitórias consecutivas em casa no sábado, quando os Cyclones receberem o número 25 Baylor em um confronto dos 12 grandes no sábado na CBS. A seqüência de vitórias consecutivas da ISU em casa é a terceira mais longa entre os times das cinco principais conferências do basquete universitário, que remonta à temporada 2022-23.

Ampliar a seqüência ininterrupta exigirá interromper o time de Baylor, que começou o jogo de conferência com uma vitória em casa por 81 a 56 contra o Utah na terça-feira. Os Bears têm uma média de 10 rebatidas na faixa de 3 pontos por jogo, que ocupa o 36º lugar nacionalmente, e estão fazendo isso com um número muito respeitável de arremessos de 37,9%.

Os melhores atiradores de perímetro de Baylor são os guardas Robert Wright III e Jayden Nunn, que arremessam 45% ou melhor de profundidade. Mas a principal arma ofensiva dos Bears é, na verdade, a ameaça interna Norchad Omier, que tem média de 16,1 pontos e 10,9 rebotes após se transferir de Miami.

O estado de Iowa é geralmente conhecido por sua defesa sob o comando do técnico do quarto ano, TJ Otzelberger, e ainda é forte nesse aspecto. No entanto, os Cyclones deram um grande passo ofensivo nesta temporada, marcando 75 ou mais pontos em 12 jogos até o momento. Seis jogadores têm média de mais de 10 pontos por jogo para a ISU, que ocupa a 7ª posição nacionalmente, com uma média de 87,7 pontos por jogo.

A única derrota do Iowa Sate foi uma derrota de 2 pontos contra um time gigante de Auburn em uma quadra neutra. Os Cyclones operam no mais alto nível do esporte e serão apoiados por uma vantagem de jogar em casa de elite. Baylor está 0-2 em jogos fora de casa nesta temporada e tem estado um pouco instável defensivamente em jogos contra competições de qualidade. Isso pode ser um problema contra um time do estado de Iowa que está entre os 10 primeiros do país em pontos marcados e eficiência ofensiva. Os Bears têm sido uma ótima equipe de arremessadores de três pontos, mas manter isso em um ambiente hostil contra um bom adversário pode não ser prático. Escolha: Estado de Iowa -8,5

