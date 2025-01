Transmissão ao vivo de Juventus x AC Milan: como assistir a Série A online, canal de TV, previsões, probabilidades, tempo

A Juventus de Thiago Motta receberá o AC Milan no sábado, em um dos confrontos mais esperados da temporada, duas semanas depois de os rossoneri terem conseguido se recuperar e vencer a semifinal da Supercopa por 2 a 1, antes de vencer o torneio na final contra o Inter. . Estrela da Seleção Masculina dos Estados Unidos Christian Pulisic não fará parte da partida depois que o técnico Sérgio Conceição anunciou que não estará disponível para jogar no Estádio Allianz após sofrer uma pequena lesão. Aqui está o que você precisa saber.

Como assistir e probabilidades

Data: Sábado, 18 de janeiro | Tempo: 12h, horário do leste

Sábado, 18 de janeiro | 12h, horário do leste Localização: Estádio Allianz – Turim, Itália

Estádio Allianz – Turim, Itália Transmissão ao vivo: Supremo+

Supremo+ Chance: Juve +115; Empate +220; Milão +250

notícias da equipe

Juve: Apesar dos rumores de transferência, o técnico da Juventus, Thiago Motta, anunciou que o zagueiro italiano Andrea Cambiaso será titular contra o AC Milan, depois que o Manchester City se interessou pelo lateral-esquerdo dos Bianconeri e se dispôs a oferecer cerca de 67 milhões de dólares para contratá-lo. O meio-campista do USMNT, Weston McKennie, será titular no ataque, continuando a demonstrar sua versatilidade, ao lado do atacante sérvio Dusan Vlahovic, que está de volta após se recuperar de uma lesão.



Potencial da Juve XI: Di Gregório; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Vlahovic.

AC Milão: Conceição já anunciou que o ala da USMNT, Christian Pulisic, não estará disponível para a partida contra a Juventus e será substituído pelo ala Alex Jiménez, que jogará ao lado de Rafael Leão e do ex-atacante da AS Roma Tammy Abraham, que substituirá Álvaro Morata, que recebeu amarelo cartão. cartão contra o Como e será suspenso para o jogo de sábado.

Potencial do AC Milão XI: Primos; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jiménez, Abraham, Leão.

Previsão

A equipe da casa já empatou 13 dos 20 jogos da Série A disputados até o momento e segue invicto, enquanto o Conceição busca a primeira vitória consecutiva na Série A. Escolher: Juventus 1, Milão 1.