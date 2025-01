Transmissão ao vivo de Real Madrid x Las Palmas Transmissão ao vivo da LaLiga: quando e onde assistir

Transmissão ao vivo do jogo Real Madrid – Las Palmas da LaLiga: No domingo, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid comandado por Vinicius Junior enfrentará o Las Palmas. O Los Blancos terá a chance de obter dois pontos de vantagem sobre o líder, depois que o líder Atlético de Madrid perdeu por 0 a 1 para o Leganes no sábado. Os homens de Carlo Ancelotti também estão sete à frente do rival campeão Barcelona, ​​​​que empatou em 1 a 1 com o Getafe no domingo à meia-noite. No entanto, os atuais campeões não poderão contar com o talismã Vinicius, com o brasileiro cumprindo uma suspensão de dois jogos depois de ter sido expulso durante uma difícil vitória por 3-2 sobre o Valência no início deste mês.

Aurelien Tchouameni foi retirado da convocação do Real Madrid para o confronto de domingo da La Liga com o Las Palmas “devido a um desconforto na perna esquerda”, informou o campeão espanhol em comunicado. O médio francês, muito utilizado pelo Real Madrid na defesa, foi substituído por Jacobo Ramon e Chema Andres. O Real receberá o RB Salzburg em uma partida crucial da Liga dos Campeões no meio da semana.

Quando acontecerá o jogo entre Real Madrid e Las Palmas, Laliga?

A partida Real Madrid x Las Palmas, Laliga será disputada no domingo, 19 de janeiro de 2025 (IST).

Onde será o jogo entre Real Madrid e Las Palmas, Laliga?

O jogo entre Real Madrid e Las Palmas em Laliga será disputado no Estádio Santiago Bernabéu.

A que horas começa o jogo entre Real Madrid e Las Palmas, Laliga?

O jogo Real Madrid x Las Palmas, Laliga terá início às 20h45 EST.

Quais canais de TV transmitirão o jogo Real Madrid x Las Palmas ao vivo em Laliga?

Real Madrid x Las Palmas, jogo da Laliga não será transmitido ao vivo pela TV na Índia.

Onde acompanhar a transmissão ao vivo do jogo Real Madrid x Las Palmas, Laliga?

O jogo Real Madrid x Las Palmas, Laliga será transmitido ao vivo no aplicativo e site GXR.

(Todos os detalhes conforme informações fornecidas pelo remetente)