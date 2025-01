Transmissão ao vivo de San Diego State x Boise State, onde assistir, canal de TV, probabilidades, transmissão, previsão, escolhas

O terceiro e último jogo de uma partida tripla de basquete universitário na CBS apresenta Boise State e San Diego State em um confronto espetacular em Mountain West. Os Broncos venceram os dois confrontos contra os astecas na temporada passada de forma dramática, que incluiu uma vitória em casa por 79-77 na prorrogação no encontro anterior.

Desde que perdeu para o estado de Washington, há quase um mês, o estado de Boise está em alta. Os Broncos venceram seus últimos cinco jogos, incluindo vitórias em conferências sobre Força Aérea, San Jose State e Wyoming. Boise State é um dos três times de Mountain West (Utah State e New Mexico são os outros) a começar com 3 a 0 em jogos de conferência.

O San Diego State abriu o jogo da conferência com uma vitória surpreendente sobre o Fresno State fora de casa no mês passado. Os astecas estavam em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas antes de perder para o Utah State por 67-66 em seu último jogo.

Aqui está tudo o que você precisa saber antes do confronto do Boise State contra o San Diego State.

Como assistir San Diego State x Boise State ao vivo

Data: Sábado, 4 de janeiro | Tempo: 16h, horário do leste

Localização: ExtraMile Arena – Boise, Idaho

TV: CBS | Transmissão ao vivo: CBSSports. com, Aplicativo CBS Sports (Livre)

Previsões e escolhas de San Diego State x Boise State

Ambos os confrontos entre San Diego State e Boise State chegaram ao limite na temporada passada. Boise State derrotou San Diego State em casa por 67-66 no primeiro encontro e derrotou os astecas novamente menos de dois meses depois, depois que Cam Martin fez dois lances livres na prorrogação. Este jogo deverá ir longe novamente, mas não se surpreenda se o time visitante conseguir uma reviravolta. Escolha: Estado de San Diego +3,5

