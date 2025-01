Transmissão ao vivo de UNC x Notre Dame, onde assistir, canal de TV, probabilidades, transmissão, previsão, escolha

Notre Dame sediará um grande confronto ACC no sábado, quando a Carolina do Norte viajar para South Bend, Indiana, para enfrentar o Fighting Irish em um grande confronto de conferência no primeiro de três jogos na CBS. Tanto o Fighting Irish quanto o Tar Heels estão 1-1 no jogo da liga e vindo de derrotas, o que deve ser um jogo acirrado entre dois times famintos que tentam evitar ficar para trás na bola oito no início do jogo de conferência.

A Carolina do Norte abriu o jogo da liga no início de dezembro com uma vitória sobre Georgia Tech antes de cair por 83-70 no dia de Ano Novo para Louisville, caindo para 1-1. Notre Dame, por outro lado, vem de derrota para a Georgia Tech desde a véspera de Ano Novo e está com calor e frio para começar a temporada com sequências e sequências de vitórias e derrotas.

O sábado pode servir como plataforma de lançamento para o sucesso ou revés para qualquer uma das equipes, então tudo em jogo deve ser divertido em South Bend.

Como assistir UNC x Notre Dame ao vivo

Data: Sábado, 4 de janeiro | Tempo: 12h, horário do leste

Localização: Pavilhão Purcell no Joyce Center – Notre Dame, Indiana

TV: CBS | Transmissão ao vivo: CBSSports. com, Aplicativo CBS Sports (Livre)

Previsões e escolhas de UNC vs. Notre Dame

Probabilidades via consenso SportsLine

Vegas projeta que este jogo será tão disputado que será efetivamente uma disputa. Espero que seja esse o caso também. E dado o quão disputado deveria ser, quase sempre tendo a me inclinar para o time da casa. Notre Dame tem estado longe de ser perfeita em sua quadra nesta temporada (receio que a derrota para Elon envelheça como leite), mas a UNC também não está isenta de falhas, e sua já ruim defesa está piorando progressivamente. Previsão: Notre Dame +6

