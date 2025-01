Trasferimenti del Man United: Ruben Amorim minimizza gli acquisti dei giocatori

MANCHESTER, Inghilterra – Ruben Amorim ha minimizzato la prospettiva che il Manchester United rinforzi la propria squadra nella finestra di gennaio, ma ha insistito sul voler mantenere i suoi migliori giocatori dopo le speculazioni che Kobbie Mainoo potrebbe lasciare l’Old Trafford.

La precaria situazione finanziaria dello United significa che dovrebbero prendere in considerazione un’offerta seria per qualsiasi membro della prima squadra, oltre a ostacolare i tentativi di portare nuovi giocatori questo mese.

“Non ricordo di aver detto chiaramente che voglio nuovi giocatori”, ha detto Amorim in una conferenza stampa venerdì.

“Ho detto che a volte il profilo di questo sistema è diverso e i giocatori vengono qui con un’idea diversa di come giocare. Non ricordo di aver detto chiaramente che voglio nuovi giocatori”.

Fornire una via di fuga per Marco Rashford a gennaio aiuterebbe le finanze dello United. Ciò consentirebbe a giocatori del calibro di Mainoo e Alejandro Garnacho di andarsene a causa delle regole di profitto e sostenibilità della Premier League, che rendono la vendita dei diplomati dell’Accademia particolarmente redditizia.

Ad Amorim è stato chiesto specificamente del futuro di Mainoo e, sebbene l’allenatore portoghese abbia detto di voler mantenere il centrocampista inglese, ha ammesso che la situazione finanziaria del club potrebbe togliergli la decisione dalle mani.

“La nostra idea è sempre quella di mantenere i migliori giocatori e i giocatori che costruiamo per questo club, ma conosciamo la posizione in cui si trova il club in questo momento”, ha detto Amorim.

“Vedremo, mi piacciono molto i giocatori, soprattutto i ragazzi del settore giovanile.

“Io voglio tanto bene ai miei giocatori, voglio trattenerli, soprattutto quelli talentuosi. E’ un momento difficile, sono davvero contento di Kobbio, sta migliorando”.

Domenica lo United affronterà l’Arsenal nel terzo turno della FA Cup, cercando di vincere all’Emirates Stadium per la prima volta da gennaio 2019.

Amorim ha promesso di selezionare la sua squadra più forte nonostante si stia preparando per le partite fondamentali della Premier League contro Southampton e Brighton la prossima settimana.

“Vogliamo continuare (in FA Cup)”, ha detto Amorim. “Sappiamo di avere una partita davvero forte in questa fase, ma vogliamo vincere e continuare a migliorare la squadra e la prestazione”.

Ha aggiunto che un cambiamento nella formazione titolare che ha potuto confermare è stata l’inclusione Altay Bayindir posto André Onana.