Trasferimenti del Manchester City: Pep Guardiola ha rifiutato una ricostruzione estiva

Pep Guardiola ha detto di aver rifiutato la possibilità di rivedere la squadra del Manchester City in estate, ammettendo che è stata una decisione sbagliata dopo aver visto gli infortuni giocare un ruolo significativo nel loro deludente inizio di stagione.

Il City è pronto a portare nuovi volti durante la finestra di gennaio con un compenso per il difensore del Lens già concordato Abdukodir Khusanov e il continuo interesse dell’Eintracht Francoforte per l’attaccante Omar Marmoush.

È una risposta agli infortuni che affliggono la squadra dall’inizio del campionato. E Guardiola ha detto che avrebbe dovuto ottenere più arrivi durante l’estate dopo aver firmato Savinho e ritorno Ilkay Gundogan.

“Lo dicevo sempre in estate – ci ha pensato il club – e dicevo: ‘No, non voglio firmare nessun contratto'”, ha detto Guardiola.

“Io mi affido alla squadra e voglio restare con loro. È arrivato solo Savio, è tornato Gundo – non me lo aspettavo alla fine – ma è tornato ed è arrivato Savio”.

Pep Guardiola ha detto di aver rifiutato la possibilità di ingaggiare un giocatore nella finestra di mercato estiva. James Gill – Danehouse/Getty Images

“E ho detto perché faccio molto affidamento su questi ragazzi e continuavo a pensare che potevo farlo di nuovo, lo farò di nuovo con quei ragazzi e lo farò. Ma dopo gli infortuni, wow, forse avremmo dovuto farlo Esso.”

Guardiola sta preparando la sua squadra per la sfida di Premier League di martedì contro il Brentford. È probabile che resterà senza capitano Kyle Walker dopo aver detto al club che voleva esplorare un trasferimento all’estero a gennaio.

Il Milan è interessato al 34enne difensore inglese, a cui restano 18 mesi di contratto con l’Etihad.

Anche Guardiola lotta per restare James McAtee al club dopo l’interesse della Germania.

“Kyle è il nostro giocatore in questo momento, quindi è tutto”, ha detto Guardiola. “Cosa succederà non lo so. Vorrei dire categoricamente sì (McAtee resterà), ma non lo so. Vorrei che rimanesse qui.

“Sono stato io a dire, voglio Macc qui. Non ha ancora giocato molti minuti, ma sono stato io a dire: voglio James qui con noi.”