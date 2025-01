Trasferimento di Carson Beck: cosa sappiamo del trasferimento del Georgia QB

La carriera universitaria del quarterback Carson Beck potrebbe non essere ancora finita.

Il titolare della Georgia è entrato la scorsa stagione come uno dei giocatori più quotati nel Draft NFL 2025 e la prima scelta assoluta, ma dopo una stagione in cui ha effettuato nove intercettazioni in quattro partite (e altre tre in una stagione). sconfitta per 41-34 in Alabama) e ha lottato molto nelle partite successive, le sue azioni al draft sono crollate.

A peggiorare le cose, Beck si è infortunato nella prima metà finale della vittoria per 22-19 della Georgia ai supplementari contro il Texas nella partita del campionato SEC del 7 dicembre. Beck ha subito un intervento chirurgico a fine stagione per riparare il legamento collaterale ulnare sul lato destro e si è slogato il gomito il 23 dicembre. Cinque giorni dopo, annunciò che sarebbe entrato nel draft della NFL.

Giovedì Beck è entrato nel portale di trasferimento. Venerdì, Beck si è impegnato a Miami per sostituire il QB Cam Ward da record. Tuttavia, a causa del suo infortunio, Beck non dovrebbe iniziare a lanciare fino a primavera. –Mark Schlabach

Perché è diretto a Miami?

A dicembre c’erano molte voci che collegavano Beck a Miami, che lui mise brevemente a tacere quando si dichiarò arruolato. Ma proprio come hanno fatto l’anno scorso con Cam Ward, Mario Cristobal e gli Hurricanes sono rimasti pazienti e hanno finito per vincere per uno dei migliori quarterback del roster.

Ward vale ogni centesimo con la straordinaria stagione che ha messo insieme nel 2024 e la leadership che ha portato al programma. Ha seriamente aumentato le sue azioni al draft NFL come risultato della stagione 2024 e potrebbe finire come la scelta numero 1 in assoluto. Se sei Beck, è un obiettivo di ritorno per un’altra stagione. Miami non avrà lo stesso cast di supporto per il 2025, ma avevano molto da vendere come destinazione ideale di Beck.

Beck ha vinto molte partite con i Bulldogs, ma non ha mai avuto la possibilità di iniziare nei College Football Playoff. Le due sconfitte di novembre hanno eliminato Miami dalla partita per il titolo ACC e dal CFP a 12 squadre di questa stagione. Entrambe le squadre sono fortemente motivate a ottenere il massimo dal 2025 e l’arrivo di Beck significherà ancora una volta grandi aspettative pre-campionato per il programma. È giusto chiamarla un’altra stagione di playoff o una sconfitta per Cristobal e i Canes. –Max Olson

Cosa succederà dopo alla Georgia?

Il sostituto di Beck, il secondo anno del terzo anno Gunner Stockton, ha giocato abbastanza bene nella seconda metà del SEC Championship Game e dopo una sconfitta per 23-10 contro Notre Dame nei quarti di finale dei College Football Playoff all’Allstate Sugar Bowl che probabilmente se ne andrà. all’allenamento primaverile come favorito per sostituire Beck.

Stockton, uno dei quarterback più produttivi nella storia delle scuole superiori della Georgia, ha riportato i Bulldogs da un deficit di 6-3 nel secondo tempo per battere il Texas ad Atlanta. Al suo primo inizio al college, ha completato 20 dei 32 passaggi per 234 yard con un touchdown e nessuna intercettazione contro un’ottima difesa di Notre Dame.

Stockton dovrebbe migliorare con un’offseason completa per prepararsi da titolare. Dovrà respingere il debuttante Ryan Puglisi, il nono passante tascabile nella classe del 2024, secondo ESPN I Bulldogs hanno ingaggiato due quarterback nella loro ultima classe di reclutamento: Ryan Montgomery di Findlay, Ohio, e Hezekiah Millender di. Atene, Georgia.

I Bulldogs potrebbero ancora portare un altro terzino veterano dal portale. Erano collegati all’ex tight end dell’Alabama Dylan Lonergan e al titolare del Cal Fernando Mendoza prima che i due firmassero con il Boston College e l’Indiana. –Schlabach

Beck è caduto in disgrazia tra gli scout della NFL?

Dopo essere entrato nella stagione come potenziale cliente numero 1 nel 2025, Beck non è stato all’altezza delle aspettative, chiudendo con statistiche solide – 28 passaggi di touchdown, 12 intercettazioni e 3.485 yard – ma prestazioni altalenanti. . A metà stagione, ha disputato tre partite in cui ha lanciato un totale di otto scelte, cosa che ha sollevato le sopracciglia tra gli scout della NFL. L’ho lasciato cadere nella mia classifica come difensore n. 1. 5 nella classe del 2025.

Quando abbiamo parlato con i valutatori di tutta la lega, i voti di Beck al draft erano ovunque, poiché alcuni pensavano che sarebbe arrivato al 2° round mentre altri pensavano che potesse arrivare fino al 5° round. Dopo il suo annuncio che si sarebbe dichiarato per il draft, uno scout ha detto: “Sono rimasto sorpreso”.

A Miami, Beck dovrebbe avere l’opportunità di ritrovare la forma del 2023, quando aveva lanciato solo sei intercettazioni. Drew Allar (Penn State) è il primo headliner della classe 2026 e Beck ha bisogno di una grande stagione per tornare alla discussione del primo round. –Giordania Reid

Quali sono le ultime novità sull’infortunio di Beck?

Il giorno dell’intervento di Beck, una dichiarazione della Georgia indicava che la procedura aveva avuto successo e si prevedeva che avrebbe ricominciato a lanciare in primavera. Nient’altro è noto pubblicamente, né sulla gravità dell’infortunio né sui tempi di recupero.

Secondo il sito web della Mayo Clinic, gli infortuni dell’UCL sono comuni tra ginnasti, lottatori, giocatori di football e lanciatori di baseball. La durata del recupero di Beck dipenderebbe dalla lesione parziale o completa del legamento e dal punto in cui è stato lesionato (prossimale, distale o media).

“La chirurgia può essere presa in considerazione per i pazienti che hanno lesioni a tutto spessore e hanno bisogno di tornare ad attività ad alto impatto come il lancio”, afferma il sito web della Mayo Clinic. “L’intervento chirurgico di solito comporta la riparazione (fissazione del legamento attuale mediante sutura e ancoraggio all’osso) o la ricostruzione (sostituzione del legamento danneggiato) dell’UCL.”

Beck non sarebbe il primo quarterback a tornare da un intervento chirurgico all’UCL. Il linebacker dei San Francisco 49ers Brock Purdy si è infortunato all’UCL destro lanciando una gomitata contro i Philadelphia Eagles nella partita del campionato NFC del 29 gennaio 2023. Il 10 marzo 2023, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare la sua UCL ed è tornato a lanciare meno di tre mesi dopo. La partita di apertura dei 49ers è iniziata il 10 settembre 2023.

Il sito web della Mayo Clinic ha riferito che gli atleti che subiscono un infortunio all’UCL hanno un ritorno all’atletica del 95-100% per i non lanciatori e dell’85-95% per i lanciatori. –Schlabach

Quali sono le regole per entrare nel portale dopo aver aderito alla proposta?

Beck ha annunciato la sua intenzione di entrare nel draft della NFL, ma ha tempo fino al 7 febbraio per rimuovere il suo nome dal draft inviando una lettera di rinuncia all’ufficio della lega.

I giocatori di football universitario le cui squadre hanno già terminato la stagione avevano tempo fino al 6 gennaio per dichiararsi al draft. I giocatori delle squadre ancora in competizione nel CFP (Notre Dame, Ohio State, Penn State e Texas) hanno tempo fino al 27 gennaio per decidere se mantenere i loro nomi nel draft. –Schlabach