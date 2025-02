Trasferimento di voci, rapporti sulla data del giorno: Man United Eye Bailey

Il Manchester United è alla ricerca di rinforzi prima di chiudere la finestra di trasmissione dopo un’altra sconfitta di casa di domenica, con Leon Bailey tra i loro obiettivi. Unisciti a noi per le ultime notizie su trasferimento, voci e pettegolezzi il giorno della scadenza di tutto il mondo.

La finestra si chiude: Premier League, Laliga (23:00 / 18:00) Ligue 1 (22:00 GMT / 17:00) Serie e (19:00 GMT / 14 pm) Bundesliga: (17:00 GMT/Noon et)

– Rashford si unisce a Aston Villa sul prestito Man United

– Henderson sorprenderà il trasferimento di Monaco “bugie” dopo la vittoria dell’Ajax

– Fonti: Man United Wants Tel, Nkunku il giorno della data

Il Manchester United sta prendendo in considerazione una mossa con un termine sorprendente per l’ala dell’Aston Villa Leon Bailey. Neville Williams/Aston Villa FC tramite Getty Images

Voce

– Ala Aston Villa Leon Bailey è l’obiettivo per il Manchester United, secondo Atletico. Lo United ha già aggiunto Patrick Dorga E Ayden Heaven al loro gruppo come loro movimento Mathys tel Secondo quanto riferito, il Bayern Monaco si è imbattuto in Bailey come un’altra priorità. Jamaica International è stata eseguita in questa stagione con 29 spettacoli per Villa, iniziano 13 partite della Premier League e cinque volte nella UEFA Champions League. Ma non era nella migliore delle ipotesi, ha segnato e aggiunto solo tre assist. Qualsiasi accordo per un 27 anni Marcus Rashford Unisciti a Villa per il prestito fino alla fine della stagione. IL Notizie serali di Manchester crede che nonostante il fallimento di domenica nella caccia Tel rimane una priorità unita al Chelsea Christopher Nunku Un altro possibile obiettivo.

– Ben Chilwell Si prevede che un medico abbia un medico lunedì mattina prima di spostare il prestito a Crystal Palace dal Chelsea fino alla fine della stagione, secondo Telegrafo. Chilwell, 28 anni, era per gentilezza sotto il boss Blues Enzo Maresca e ha giocato solo 45 minuti nella partita della Coppa Carabao contro Barrow in questa stagione. Il capo Eagles Oliver Glasner spera che Chilwell possa fornire una certa profondità nella posizione di sinistra.

– centrocampista Chelsea Carney Chime è in viaggio per la Germania per unirsi al Borussia Dortmund in prestito fino alla fine della stagione, secondo Sky Sports Germany. Lunedì il 21enne sarà sottoposto a una prima cosa medica e Dortmund dovrebbe coprire il suo stipendio completo. In questa stagione, Chukwuemka ha eseguito solo quattro spettacoli.

– Tottenham Hotspur cerca di aggiungere alla firma Kevin Danso da una lente con un movimento Axel è cantato da Chelsea di Specchio. Gli Spurs erano oscillati per lesioni Il consiglio di DragusinE stanno cercando di atterrare un francese di 26 anni per fornire ulteriore copertura difensiva. Aston Villa spera anche di firmare Disasi.

– ex difensore Real Madrid Sergio Ramos si unirà al Monterrey Club messicano con trasferimento gratuito, secondo Fabrizio Romano. Un 38 -year -ld deve subire una persona medica che era senza club dopo il contratto presso il club d’infanzia Siviglia. Ramos si unì ad altri due giocatori spagnoli del gruppo insieme a Oliver Torres e Sergio Canales.

