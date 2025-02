Trasmissione del tratto di finestre – ESPN

Si stava avvicinando un’altra finestra di trasmissione invernale, il che significa un’altra possibilità per alcuni con te …

1. La maggior parte delle squadre non vuole spendere

È un massimo dell’età quando non si ottiene un buon negozio nella finestra di gennaio e c’è più di poca verità. Tendi a pagare il premio per i trasferimenti nel mezzo della stagione, perché il club che prendi deve trovare una sostituzione in due volte. (E il vecchio club deve sostituirlo, beh, sostituire … e oltre e …)

Ci sono eccezioni, ma i club che stanno andando bene o relativamente bene non tendono a spruzzare i contanti nel mezzo della stagione, perché gli allenatori non amano l’interruzione e perché la posizione della lega è una scusa eccellente per i fagioli quando qualcuno progetta la metà.

Editori birichini 2 correlati

Aggiungi che la maggior parte dei club sta perdendo denaro e i mercati stanno “riparando”, il che significa che ci sono molta incertezza su come appariranno le commissioni di trasferimento in futuro del giocatore di calibro nella finestra di gennaio. Napoli o inter, primo e secondo in Serie A. o Bayern e Bayer Leverkusen, il primo e il secondo nella Bundesliga. Oppure, Liverpool, Arsenal o Chelsea – il primo, il secondo e il quarto in Premier League.

2. Manchester City sono un’eccezione notevole … ma non l’unica

Masters al potere del Primo Ministro trasmette la spesa netta per cinque giocatori un incredibile 218 milioni di EUR ($ 227 milioni) – questo è più delle prossime quattro grandi spese in Europa Big Five League … insieme. Curioso è l’identità delle altre maggiori spese. Oltre a Lipsia (la cui cifra di 55 milioni di euro o $ 57 milioni è gonfiata con 50 milioni di euro/$ 52 milioni che hanno usato per produrre Xavi Simons“Il prestito permanente ora piuttosto che in estate) e Brighton (47 milioni di euro, $ 49 milioni), ma poi è il club più contraddittorio della zona), altri sono tutti nella metà inferiore dei loro tavoli di casa.

Como Como Cesc Fabregas (49,2 milioni di euro, $ 51 milioni), Wolverhampton Wanderers (48 milioni di euro, $ 50 milioni) e Rennes (45,8 milioni di euro, $ 47 milioni) sono appena al di sopra delle loro zone di discesa pertinenti. Acquisto di panico? Forse. Ma non può essere una coincidenza che della top 10 di spesa 10 gennaio, solo due (RB Lipsia e City) stanno attualmente occupando la Champions League.

3 ..

Guardare Un elenco di TransferMarkt Dagli ingranaggi di gennaio più costosi. Rimuovi i ragazzi con legato alla lega saudita (perché, beh, saudita: la festa è ancora in corso … per ora) e il Manchester City spende.

Cosa rimane? Khvicha Kvaratskhelia A Paris Saint-Germain, finanziato principalmente da Xavi Simons. O Luiz Henrique che si sposta da Botafog a San Pietroburgo Zenit-Mezi con un potenziale divieto di fissare partite e sanzioni russe, questo è un po ‘graffiato la testa. Solo allora, al n. 10 della lista, hai il primo relativamente “normale” – nel senso che è una grande squadra che cerca di aggiungere un ragazzo che può trasformare la stagione – come ha ottenuto Milano Santiago Giménez Da Feyenoord per un valore di 32 milioni di euro ($ 33 ​​milioni).

giocare 1:08 L’Arsenal ha perso una possibilità non soffrindo di un aggressore? Mark Ogden discute dell’Arsenal, che non ha portato l’attaccante durante questa finestra di trasmissione e perché possono pentirsi.

4. Pochi club si vergognano di portare le persone in prestito …

Gli accordi di prestito erano riservati ai giovani che avevano bisogno di tempo di gioco e poco altro. I grandi club hanno creato il naso, specialmente in Inghilterra.

Non tanto.

Ora sono ovunque, principalmente perché (quasi) ogni club ha un budget e i grandi sono pieni di guadagni elevati che hanno anni sui loro contratti e che non piace il manager. Quindi vanno a un prestito, spesso con un club principale che paga un pezzo di salari (vedi: Rashford, Marcus o Sterling, Rahe).

Se un giocatore che presta un prestito Álvaro MorataSpostarsi da Milano a Galatasaray – dopo tutto, è il capitano della squadra nazionale spagnola – che ha dovuto farsi strada per Gimenesis, in bilancio e in bilancio.

E poi ci sono disposizioni. “Un prestito con l’obbligo di acquistare” – in cui dopo il periodo di prestito l’accordo diventa permanente a un prezzo predeterminato – è generalmente ingegneria finanziaria e sposta il pagamento del trasferimento di un anno. (Sposta anche l’ammortamento, quindi non ha sempre senso.)

Suo cugino è un “prestito con la possibilità di acquistare”, in cui il club di noleggio ha l’opportunità di riguadagnare permanentemente i giocatori a un prezzo predeterminato. La logica è che durante la magia del prestito decidi quanto ti piace il giocatore e quanto piaccia al giocatore. E se le scintille volano, regolerai il nodo. Questo è ciò che Aston Villa fa con Rashford.

Podcast Gab & Juls Gabriele Marcotti e Julien Laurens si tuffano nelle ultime notizie e pettegolezzi, analizzando le partite con ospiti speciali e dando la loro visione del mondo del calcio. Ora

5. … ma le possibilità di prendere in prestito permanente non significano molto

Questo perché il giocatore deve eventualmente accettare un passo duraturo. Prendi Rashford. Diciamo che sta andando bene a Ville, che vuole tenerlo. PresumibilmenteAston Villa può rendere permanente un accordo per £ 40 milioni ($ 50 milioni), ma cosa succede se vogliono negoziare e offrire solo 30 milioni di GBP ($ 37,5 milioni)? Lo eviterà e riprenderà lo sfortunato Rashford e i suoi salari? Probabilmente no, soprattutto se Ruben Amorim è ancora in giro.

O che dire Mathys tel? Spurs lo ha firmato dal Bayern – con Tassa di prestito Su 10 milioni di euro ($ 12,5 milioni), molto per un ragazzo che ha iniziato nove partite di campionato professionali nella sua carriera) e la possibilità di rendere permanente un accordo. Ma se il Tel sta andando male, Spurs non vorrà tenerlo. E se il Tel è fenomenale – se non lo decide davvero, Veramente Adora il nord di Londra e non gioca al calcio della Champions League l’anno prossimo – il Bayern probabilmente piaccia le loro possibilità di ritornare, soprattutto con Harry Kane un anno in più.

Solo se finisce in questo “meh” del livello medio di produzione e il Tel decide di amare il Tottenham, che l’opportunità di Spurs di entrare nel gioco … e poi Daniel Levy negozia l’inferno.

Prendi tutte queste opzioni di gennaio che si occupano di un enorme pizzico di sale.

Joao Felix è ora a Milano in prestito, dopo sei mesi vapore nel Chelsea, dove ha firmato un’attività a lungo termine solo di recente in estate. Che cos’è? Sara Cavallini/AC Milano tramite Getty Images

6. Agenti e relazioni contano o come João Félix ha confermato il suo status del giocatore più allettante del gioco

Nessuno dubita delle capacità tecniche di Felix. Dal momento che ha due tracce, probabilmente puoi contare il numero di giocatori che sono dotati di lui. Problema? Da quando è diventato il quinto giocatore più costoso della storia all’età di 19 anni, quando si è trasferito ad Athletico Madrid del Benfica per 126 milioni di euro ($ 131 milioni), è stato insufficientemente modificato o ferito.

E no, non significava solo il vecchio Diego Simeone nell’Athletico Madrid. Felix non ha mai iniziato più di 21 partite di campionato nella sua carriera – Oh, e l’ultima volta che lo ha fatto sei anni fa. È successo anche nei suoi prestiti magici a Chelsea e Barcellona. E dopo il Chelsea inspiegabile Panula circa 50 milioni di euro ($ 52 milioni) per riportarlo a Stamford Bridge – parte dello “scambio di contabilità” Conor Gallagher – È successo di nuovo quando Felix ha fatto solo tre campionati per Enzo Maresca. Ora lui e il suo grande stipendio sono andati a Milano per sei mesi in cambio di un prestito di 5 milioni di GBP ($ 6,2 milioni).

Puoi vedere la logica del Chelsea. Se lo trasferiscono ovunque su base permanente, saranno enormi dopo soli sei mesi. È meglio ottenere un po ‘di soldi e i suoi salari dai libri, almeno per un po’. (Anche se con Mykhale Mudryk Il viso di fronte a un possibile divieto di doping è ora nella luce del dipartimento delle ali.)

Fa bene anche a Felix. Nessuna riduzione della ricompensa, possibilità di Football Champions League, finestra del negozio decente per il tuo prossimo passo e manager in Sergio Conceição Chissà lo conosce da anni (suo figlio, RodrigoEra il compagno di stanza di Felix a Benfice).

Ma ha senso per Milano? Dato il suo stipendio, produzione, tassa di credito e il fatto che due dei loro tre migliori giocatori, Cristiano pulisico E Rafael LeãoGioca la stessa posizione che fa, è un po ‘graffiando la testa.

Fortunatamente, Felix ha a Jorge Mendes (che rappresenta anche l’allenatore Milano) e alcuni creatori di decisioni a Milano che apparentemente si sono promessi sui suoi punti principali di YouTube e che crede che Conceicao sia vero e che rappresenta accidentalmente un uomo in costante sblocco il tuo genio.

Non ho ulteriori spiegazioni. Avete?