Trasmissione settimanale delle finestre: il Nkunku spinge l’output da Chelsea; Mossa di Tel Eyes Premier League

La finestra di trasferimento è aperta in tutta Europa, perché i club sembrano un mezzanino. Ma cosa sentono i giornalisti ESPN di possibili negozi?

Ogni venerdì di gennaio ti porteremo gli ultimi aggiornamenti e informazioni sui più grandi messaggi di trasmissione.

Volere Christopher Nunku Essere a Chelsea il 4 febbraio?

Il piccolo è determinato a lasciare il Chelsea nei prossimi giorni. Francia Internazionale L’attaccante non è felice di essere il giocatore periferico della squadra Enzo Maresca, dove di solito lavora come antipasto alla Conferenza della UEFA Conference League. Ha detto che la gerarchia blues che voleva trovare un nuovo progetto e il club non è contrario a lasciarlo andare se la loro valutazione viene confrontata. Tuttavia, vogliono recuperare 60 milioni di euro che hanno speso per firmarlo da RB Lipsia 18 mesi fa.

L’ex giocatore del PSG vorrebbe rimanere in Inghilterra o tornare in Germania. E fonti hanno detto che il Manchester United ha chiesto di essere informato dello sviluppo nel caso Alejandro Garnacho in partenza. – Julien Laurens

Nel frattempo, il Chelsea si sta avvicinando a un accordo per firmare Denner di sinistra del sedicenne Corinzio, ma a causa delle regole della FIFA poteva trasferirsi in Inghilterra solo dopo aver 18 .———- dopo il 18 .- –ard dopo 18 anni.- ESPN Brasile

Christopher Nkunku è infelice in Chelsea e sta cercando di lasciare in questa finestra. Grzegorz wajda/SOPA Images/Lightrocket

Uno di Arsenal, Chelsea, Man United, Tottenham o Villa atterra in ritardo per il Bayern Monaco Mathys tel?

SÌ. Il regista Bayern Monaco Max Eberl ha confermato che il 19 anni vuole andarsene e ha detto: “Raramente mi ho chiamato così tanti club sul giocatore prima.” Tuttavia, il giocatore stesso ha rifiutato in seguito questo passaggio.

Fonti hanno affermato che anche l’interesse per il Manchester United, l’Aston Villa e la Ligue 1 Side Marsiglia – sebbene lo United debba prima concentrarsi sulle spese – sebbene non sia chiaro se l’Arsenal si allontani dalla persecuzione della villa dell’attaccante Ollie Watkins. In tal caso, il Tel sarà un’alternativa una volta. – James Olley

Dopo che il Bayern ha detto che voleva restare, il Tel ha cambiato idea e ha aperto la porta per andarsene prima della scadenza quando è stato frustrato in questa stagione dalla sua mancanza di gioco. Il Bayern vuole 60 milioni di euro per un accordo permanente, ma spera che la guerra delle offerte scoppiasse tra i club; Tel vuole trasferirsi in Inghilterra e unirsi alla squadra in cui giocherà regolarmente – idealmente una squadra che si trova in Champions League.

Lo United ha parlato con l’agente del Bayern e Tel per due giorni, ma il club deve trovare una partenza per Marcus Rashford Il primo e il tempo si sta esaurendo. Tel potrebbe essere la seconda opzione dell’Arsenal se non riescono a firmare Watkins, mentre James dice che il Chelsea è stato il primo club a unirsi al giocatore all’inizio di questa finestra, ma potrebbe muoversi se potesse discostarsi. – Laurens

Quali giocatori potrebbero lasciare il Man United prima della scadenza?

Man United considererebbe le offerte per firmare il centrocampista Christian Eriksen e il difensore Victor Lindelöf Prima della scadenza, ma questo è ottimista, perché quest’estate saranno entrambi agenti. Tempo32, è disponibile e lo United è disposto a sanzionare un prestito dritto e pagare parte del tuo salario. Tuttavia, il brasiliano non ha mostrato un grande desiderio di andare questo mese, e ha già rifiutato di trasferirsi al Roma, il che significa che le cose sarebbero necessarie per spostare le cose.

Un’altra situazione interessante è il giovane attaccante Rasmus Højlund. Non gioca bene, ma molti club sono alla ricerca di un aggressore per un prestito. Ma lo United non poteva permettersi di permettersi Antonio (che ha già firmato un prestito per Real Betis), Rashford e Højlund Holiday senza portare una sostituzione. – Rob Dawson

Che mi dici di Rashford?

Man United lo vuole fuori e Rashford vuole giocare, ma ora è diventato un gioco di poker. Lo United rilascerà i suoi requisiti finanziari o Rashford accetterà di ridurre la ricompensa per trasferirsi in un altro club? È probabile che debba accadere se va prima della scadenza.

È possibile che questo andrà direttamente al filo lunedì. Quale lato lampeggerà per primo? – Dawson

giocare 1:28 Perché Marcotti pensa che l’Arsenal dovrebbe andare sul Vlahovice su Watkins Gabriele Marcotti crede che l’Arsenal dovrebbe colpire Dusan Vlahovice invece di Ollie Watkins dopo aver presentato un’offerta a un attaccante inglese.

Il Man City è il commercio di gennaio?

Sperano di no. La possibilità che il centrocampista Douglas Luiz Potrebbe essere permesso di lasciare la Juventus, che ha il capo della città Pep Guardiola e il direttore sportivo Txiki Begiristain. La città dovrebbe essere presa in prestito per la Luize-Kterna ha giocato per il club 2017-19, ma fino alla fine della stagione la prima squadra con la possibilità di essere permanente. La Juventus ha suggerito che ora vogliono firmare permanentemente un passo o un obbligo permanente in estate.

Come indietro Kyle Walker È partito per Milano, c’è anche interesse per il back-back della Juventus Andrea Cambiasola cui conversione è assegnata a circa 80 milioni di euro, ma ciò potrebbe aspettare fino all’estate.

Una cosa che potrebbe essere interessante è il fatto che Al Nassr ha una delegazione con sede a Londra prima della data di SPL venerdì sera e uno dei giocatori discussi è il centrocampista della città Mateo Kovacic. Giovedì sera la città ha dovuto ottenere contatti dal club saudita, ma i rappresentanti di Kovacic sono stati fatti domande informali. È difficile da fare, ma uno che presta attenzione. – Dawson

James McAtee Probabilmente rimarrà in città questo mese perché il club non può prestarlo dal paese. La città ha già utilizzato l’intera allocazione di sei prestiti e non può sanzionare un altro, quindi se Bayer Leverkusen non è pronto a fare un’offerta significativa per firmarlo in modo permanente, piuttosto che un prestito, rimarrà in Etihad. – Mark Ogden

Il Tottenham combatte in campionato, firmerà qualcuno?

Ange Postcoglou la vuole sicuramente, ma strana, fa parte del problema. Postecogle ha uno stile di gioco molto specifico e vuole che i giocatori si adattino a questo sistema, ma un uomo di 59 anni è sotto pressione crescente dopo che i risultati depressi hanno lasciato Spurs al 15 ° posto in Premier League. Quindi spinge un manager che potrebbe dover buttare via nelle prossime settimane? Oppure forniscono le loro scommesse negli ultimi giorni, mantenendo la polvere asciutta quando i giocatori tornano da un infortunio o firmano un giocatore che si sente meglio per i loro piani futuri con un occhio di vita dopo Postcogla? Ad ogni modo, c’è un consenso sul fatto che la prima linea ha bisogno di un rafforzamento, e sebbene avessero un’offerta di 60 milioni di EUR sul Tel, era dannatamente che decidesse di non connettersi a loro.

Il centro centrale del campo ha a lungo necessario più colpa e quindi interesse per Lille Angel Gomes. Il presidente Daniel Levy ha da tempo una reputazione per gli affari in ritardo nella finestra e eccoci di nuovo. – Olle

Sono rimasti solo sei mesi sul suo contratto a Lille, Gomes attira molto interesse dalla Premier League. All’età di 24 anni vuole tornare a casa la Manchester United Academy. Nelle ultime quattro stagioni è stato fantastico con Lille, ha giocato in Champions League e ha fatto il suo debutto in Inghilterra. Il Tottenham vuole firmarlo, come West Ham ed Everton, ma questo è probabilmente più per la finestra estiva di trasmissione che negli ultimi giorni di gennaio. – Laurens

giocare 1:43 Ricardo Pepi è la risposta ai combattimenti dell’attaccante West Ham? Gab Marcotti e Julien Laurens stanno discutendo dell’attaccante della mossa di Smmnt Ricard Pepi al West Ham della Premier League.

Qualche altro negozio interessante nel lavoro?

– Brighton Striker Evan Ferguson È oggetto di interesse Bournemouth, West Ham, Everton e Bayer Leverkusen, dirigendosi agli ultimi giorni della finestra di trasferimento, mentre le fonti affermano che ESPN che la Repubblica Internazionale irlandese potrebbe ancora lasciare lo stadio Amex in accordo permanente. Fonti hanno affermato che trasferirsi nella Bundesliga tedesca si farebbe appello a una vera di 20 anni a causa del successo di molti giovani giocatori che lo hanno fatto negli ultimi anni, ma Brighton è aperto a un prestito o trasferimento permanente. – Ogden

– Difensore Chelsea Axel è cantato Vuole andare a Aston Villa e il club ha ricevuto un’offerta per un prestito senza la possibilità di firmare permanentemente. La discussione continua, ma tutte le parti sono ottimistiche, ci sarà un accordo. – Laurens

– Newcastle United ha guardato attentamente l’ala Real Sociedad Prendi il KubaMa il club spagnolo non lo lascerà questo mese. – Rodri Faez

– Atlanta United si chiude sull’acquisizione di Middlesbrough Striker Latte macchiatoEd è pronto a interrompere il record per il trasferimento in arrivo a MLS per ottenere un accordo di $ 22 milioni (più accessori) tramite la linea. – Jeff Carlisle

– ex attaccante internazionale americano Matthew Hoppe È impostato per firmare con il lato danese di Sonderskjye, la fonte ha confermato ESPN dopo il trasferimento inizialmente ha rotto i messaggi. Hoppe si è conclusa otto volte per gli Stati Uniti ed era sui libri del campionato inglese Middlesbrough, ma il suo contratto è stato risolto dal consenso reciproco all’inizio di questo mese. – Carlisle

– Napoli vuole firmare PSV Eindhoven in avanti Noa Lang. Il club italiano ha offerto una commissione di 25 milioni di euro, ma il PSV non vuole lasciare andare i 25 anni e invece provare a portare a sinistra a sinistra, Dighe Matteo“Partenza agli Emirati Arabi Uniti. – ESPN NL

– Feyenoord non vuole lasciare l’attaccante del Messico Santiago Giménez Lascia il club questo mese. Ma AC Milan è interessato a loro, e si dice che stia preparando un’offerta di 35 milioni di EUR per 23 anni. – ESPN NL

– L’Ajax sta cercando di portare l’ala sinistra, ma forse possono avere una possibilità perfetta. Carlos Forbsche è preso in prestito nei lupi e ha fatto solo un inizio e nove esibizioni complessive in Premier League, è un ritorno prematuro ad Amsterdam. – ESPN NL

– centrocampista della Juventus Arthur Meloche in precedenza aveva suonato per Liverpool, Barcellona e Fiorentine, è uno dei principali obiettivi per Santos Dopo aver annunciato un ritorno NeymarMa è impostato per passare a Girona. – ESPN Brass

– Botafogo e Cruzeiro stanno cercando di assumere un nuovo allenatore. Per botafogo, Matos basco (Santa Clara) è una possibilità mentre le voci sull’ex boss di Barcellona e tra Miami Gerardo Martino e l’ex Liverpool e allenatore del Real Madrid Rafael Benítez, che non hanno proceduto. Per Cruzeiro, Renato Gaucho (precedentemente Grêmio) era inclinato a sostituire Fernando Diniz. – ESPN Brasile

– Flamengo cerca di raggiungere un accordo per firmare un centrocampista arsenale JorginhoDopo aver chiuso la tensione per il difensore della Juventus Tassare. – ESPN Brasile

– Striker Palmeiraras Ron Ho visto la mossa sul lato del Qatar al Rayyan Collapse mentre Palmeiras non ha rinunciato alla firma del centrocampista Fulham Andreas Pereira E prima di riavviare i negoziati, aspetterà fino a lunedì. – ESPN Brasile

– Toluca sta ancora cercando di firmare il portiere dopo la sorprendente partenza di Tiago Volpi, che per motivi personali ha deciso di tornare in Brasile con Gremie. Fonti hanno detto ESPN che c’è un interesse per il portiere Marsiglia Pau LópezChe è preso in prestito in Spagna Girona. – Adriana Maldonado, ESPN Deportes

– Boca Juniors ha fatto un’offerta per firmare un capitano e centrocampista roma Leandro Paredes, E ora stanno aspettando una risposta. – ESPN Argentina