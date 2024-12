Travis Head explica sua polêmica celebração do postigo de Rishabh Pant

Travis Head fez uma comemoração polêmica após dispensar Rishabh Pant no Dia 5 do Teste MCG.

O jogador de críquete australiano Travis Head ficou sob a linha de fogo de uma seção de fãs nas redes sociais por sua celebração única, porém bizarra, depois de vencer o postigo de Rishabh Pant no Dia 5 do recém-concluído Teste de Melbourne.

Head forneceu o avanço crucial para a Austrália no início da terceira sessão do Dia 5. Pant e Yashasvi Jaiswal eliminaram os arremessadores australianos durante a segunda sessão e pareciam prontos para levar a Índia ao empate.

No entanto, os instintos de ataque de Pant assumiram o controle e ele tentou dar um salto em distância de Head e foi pego por Mitchell Marsh a longa distância.

Head fez um gesto estranho em sua comemoração. Ele fez um buraco no punho fechado e enfiou o dedo nele.

Dedo no gelo: Travis Head explica sua celebração

Muitos nas redes sociais presumiram que se tratava de uma celebração vulgar de Head dirigida ao time indiano e pediram a proibição do jogador de críquete australiano.

Ao falar na Rádio Triple M, Head revelou o motivo de sua comemoração e o que ela realmente indicava. Head disse que foi uma celebração do “dedo no gelo”, algo que ele já havia feito quando acertou quatro postigos em uma partida no Sri Lanka em 2022.

Cabeça explicou, “Dedo no gelo. Comecei ele no Sri Lanka (quando ele acertou 4/10 em 17 bolas em 2022). Coloco meu dedo no gelo e me preparo para o próximo. Eu não esperava jogar. Achei que Galle seria meu próximo boliche. Vou colocar em um copinho com gelo e estarei pronto para subir em seguida.”

A emissora 7Cricket trouxe à tona a postagem de Head no Instagram de alguns anos atrás, na qual ele fazia o mesmo gesto enquanto colocava o dedo em um copo de gelo.

Após o Teste MCG, o capitão Pat Cummins deu a mesma explicação para a comemoração de Head.

“O dedo dele está tão quente que ele vai colocá-lo em um copo com gelo. Sim, é isso que acontece”, disse Cummins. “Essa geralmente é a piada corrente. Foi no Gabba ou em outro lugar onde você também pegou um postigo e foi direto para a geladeira, pegou um cubo de gelo e enfiou o dedo?

A demissão de Pant levou ao colapso e a Índia acabou perdendo por 184 corridas. A Austrália lidera a série por 2 a 1, com o quinto teste em Sydney programado para começar em 3 de janeiro.

