Travis Kelce Chiefs per prenderti del tempo e poi decidere di suonare il futuro

I capi di Kansas City, che sono venuti allo spettacolo del Super Bowl, dove era un non fattore e la sua squadra era dominata da Philadelphia Eagles, Travis Kelce ha detto che ci sarebbe voluto del tempo per decidere se tornare alla stagione della NFL.

“So che tutti vogliono sapere se gioco il prossimo anno, e in questo momento sto solo calciando la strada. Sto calciando tutti quelli che posso in viaggio. ” ha detto al podcast “New Heights”.

Nella settimana che ha portato al Super Bowl, Kelce ha detto più volte che stava pianificando di giocare nel 2025, ma ha colpito un altro tono di parlare con suo fratello Jason Kelc in un podcast, che è stato rilasciato mercoledì.

“Sono stato fortunato negli ultimi cinque, sei anni – ho giocato più calcio di chiunque altro”, ha detto Travis Kelce. “È a causa delle persone che si trovano in questo edificio. Il fatto che stiamo ancora andando a questi campionati AFC e in questi Super Bowls, cioè gioco in più di tre partite in più rispetto a tutti gli altri in tutta la lega. È un sacco di usura sul tuo corpo ed è un sacco di tempo trascorso nell’edificio che si concentra sul tuo mestiere, concentrandosi sul compito da svolgere e ogni sfida che ti prepari.

“Come vedi o ti senti come se avessi un successo una volta, è una pillola pesante che puoi deglutire. Per renderlo lì nei momenti più grandi, perché sapeva che la tua squadra avrebbe contato su di te, queste sono tutte cose estremamente difficili. … Travis Kelce

“Il processo può essere estenuante. Può considerarlo. Può migliorarti. Può farti arrabbiare allo stesso tempo. Come direbbe SVP (Scott Van Pelt), ti piace la coda verso il culo. “

Kelce, 35 anni, si è tenuto per quattro catture di 39 yard nella perdita di 40-22 capi per le aquile nel Super Bowl Lix, che ha rifiutato la possibilità di Kansas City. Ciò ha concluso la stagione in cui ha pubblicato il suo minimo di carriera (non ha contato la stagione dei suoi nuovi arrivati ​​quando è apparso in una partita) in cantiere accettando (823) e atterraggio (3). Tuttavia, ha guidato i capi in ricevimenti, con 97.

Editori birichini 2 correlati

Mentre ha avuto la partita di fuga nella vittoria del round di divisione di gioco sui texani di Houston con sette catture per 117 yard e touchdown, è stato tranquillo nel campionato AFC contro Buffalo Bills con due 19 yard.

“Come vedi o ti senti come se avessi un successo una volta, è una pillola pesante che ingoia”, ha detto Kelce. “Per evitarlo nei più grandi momenti, perché sapeva che la tua squadra contava su di te, queste sono tutte cose molto difficili. … È solo una realtà pesante.

Kelce, quattro volte a tutti, ha detto che deve essere all-in se decide di giocare la prossima stagione.

“Penso di doverlo ai miei compagni di squadra, che se torno, sarà qualcosa che è tutto il cuore.” Per me la migliore decisione come persona come uomo e come uomo per assumere tutta questa responsabilità “

Davanti al Super Bowl LIX, presidente del capo Clark Hunt, ha detto che avrebbe pensato che Kelce avrebbe giocato la prossima stagione, ma che la squadra gli avrebbe dato il tempo di cui ha bisogno per decidere.

“Personalmente, penso che tornerà perché ama così tanto il gioco, ma lascia che prenda il tempo di cui ha bisogno per prendere questa decisione, e speriamo sicuramente che voglia tornare”, ha detto Hunt.

Adam Teicher ESPN ha contribuito a questo rapporto.