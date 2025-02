Travis Kelce dei manager si ritirò: “Passerò un po ‘di tempo a trovarlo”

Dopo che Philadelphia Eagles ha lanciato le teste di Kansas City al Super Bowl Lix, molti nel mondo della NFL fanno la stessa domanda: è una fine stretta della star dei Chiefs Travis Kelce?

“Mi prenderò del tempo per scoprirlo”, ” Kelce ha detto Informazioni sul pensionamento con “New Heights nell’ultima versione di Jason & Travis Kelce”. “E penso di dover dei miei compagni di squadra che se torno, diventerà una decisione cordiale e non sono metà e sono completamente qui per loro.

“Penso di poter giocare. È solo motivato o no, o è la decisione migliore come persona, una persona, una persona, assumersi tutta questa responsabilità.”

Kelce, quattro volte l’All-Pro e un 10 volte Pro Bowler, hanno detto che “calcia ogni lattina (lui) sulla strada” e che pensare di giocare è stato “come” per farlo impazzire durante la stagione.

Il 35enne Kelce ha avuto solo quattro ricevimenti per 39 yard sul Super Bowl LIX, dove i Maestri hanno preso fino a 34 punti. Durante la stagione regolare, Kelce ha raccolto 97 ricevimenti di 823 yard e tre tocchi (16 partite), seguiti da 13 ricevimenti a 175 yard e un contatto nelle tre partite dopo la stagione.

Kelce ha inviato 1.000 punti vendita in sette stagioni successive (2016-22) e ha avuto contatti a due cifre in tre stagioni. È principalmente nella storia del CEO a 1.004 a 1.004, 12.151 iarde e 77 tocchi e li ha portati alla reception e alla reception durante ciascuna delle ultime tre stagioni.

È stata l’ultimo numero di Travis Kelce della sua leggendaria carriera?

Kelce è il terzo nella storia della NFL in termini stretti nei cantieri di accoglienza e ricezione e quinto in contatto. Inoltre, è il primo delle 178 conseguenze di tutti i giocatori e il secondo cantiere di ricezione dopo la stagione di 2.078 e 20 conseguenze.

Kelce ha fatto parte di tre squadre vincitrici del Super Bowl di Kansas City (2019, 2022 e 2023) e cinque squadre che almeno si sono esibite in una grande partita. I Masters sono andati 15-2 in questa stagione, legati al miglior record della NFL e al buon seme numero uno dell’AFC.

