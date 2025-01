Travis Kelce dice che affronterà i Bengals nei playoff

I Kansas City Chiefs salutano i playoff dopo aver terminato la stagione regolare con un record di 15-2.

Nell’ultima settimana della stagione regolare, l’allenatore Andy Reid ha deciso di far riposare la maggior parte dei suoi titolari contro i Denver Broncos, che alla fine hanno sconfitto Kansas City.

La vittoria dei Broncos significa che i Cincinnati Bengals sono ora eliminati dai playoff.

Alcune persone sui social media credono che i Chiefs abbiano perso apposta contro i Broncos per non dover affrontare i Bengals.

Travis Kelce, il tight end All-Pro dei Chiefs, ha risposto a questa ripresa durante “New Heights”.

“Non ho paura di nessun dannato nessuno. Li voglio nei maledetti playoff. Ucciderò tutti i draghi uno per uno”, ha detto Kelce.

“I Chiefs hanno perso apposta per tenere i Bengals fuori dai playoff!!!” Travis Kelce:pic.twitter.com/7N5vrSMf92 — Sport complessi (@ComplexSports) 8 gennaio 2025

Nel corso degli anni, i Chiefs e i Bengals hanno avuto alcuni grandi incontri nella stagione regolare e nei playoff.

Entrambi hanno diviso le ultime sei partite nelle ultime tre stagioni.

Ma l’idea che i Chiefs abbiano perso di proposito solo perché i Bengals non potessero entrare è un po’ troppo folle per essere compresa dalla semplice mente della NFL.

Inoltre, se non fosse stato per un field goal bloccato alla sirena, i Broncos avrebbero sconvolto i Chiefs in casa all’inizio di questa stagione.

Non importa chi affronteranno i Chiefs nei playoff, saranno una buona squadra perché sono i playoff.

Ma non ha senso dire che una squadra orientata al campionato come i Chiefs abbia perso apposta per evitare di affrontare un’altra squadra.

PROSSIMO: L’analista fa previsioni audaci sui Chiefs nei playoff