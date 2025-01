Travis Kelce fa riferimento alla canzone di successo di Swift “22” al The Pat McAfee Show

Mentre i Kansas City Chiefs si preparano per la loro prima partita di playoff della NFL, la stella Travis Kelce afferma di avere l’energia di un giovane invece che di un veterano brizzolato – e nello specifico, si sente come se avesse una certa età.

Ventidue.

Lunedì, in un’apparizione al “The Pat McAfee Show”, al 35enne Kelce è stato chiesto del suo umore in vista della postseason dopo la sua 12esima stagione professionistica. Non ha perso un colpo con la sua risposta, facendo riferimento al testo “Non so te ma mi sento 22” dalla canzone “22” della sua ragazza Taylor Swift dal suo album di successo del 2012 “Red”.

L’album (e la canzone) sono stati riregistrati e ripubblicati nel 2021 come Red (Taylor’s Version).

Sul campo, sembrava davvero che Kelce stesse raggiungendo la sua migliore forma nei playoff nella sua ultima apparizione per i Chiefs. Kelce ha ottenuto otto passaggi per 84 yard nella vittoria per 29-10 di Kansas City il giorno di Natale contro i Pittsburgh Steelers, incluso un passaggio da 12 yard per il suo terzo touchdown della stagione.

I Chiefs, testa di serie, continueranno la loro ricerca per il terzo Vince Lombardi Trophy consecutivo sabato prossimo quando affronteranno gli Houston Texans all’Arrowhead Stadium.