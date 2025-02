Travis Kelce ha più bisogno di calcio? Il ragazzo di Taylor Swift supera lo sport

Henry McKenna Giornalista NFL

NEW ORLEANS – Travis Kelce sa cosa fare con un microfono. Forse Taylor Swift gli ha dato consigli.

Se hai avuto una domanda per Kelce lunedì sera, ha avuto una risposta.

Kelce ha chiarito alcune cose nella serata di apertura della settimana del Super Bowl. Prima di tutto, può comandare la stanza e con notevole durata. Ha chiesto cosa avrebbero dovuto essere 200 domande nel suo podio a premi per le ore al Supermoma di Caesars. Ed era sostanzialmente inconsapevole, con solo una domanda che sembrava ronzare con lui. (Ci arriviamo.)

È un segno del futuro: il suo genuino piacere dei riflettori.

Si alza a cose più grandi. È stato da quando ha iniziato a frequentarsi rapidamente nell’estate del 2023. Azione. Media. Vestiario. Arte. Fondamentalmente quello che vuole.

Potrebbe essere stato quello che Kelce ha fatto di più – non nelle sue parole, ma nelle sue azioni. La sua superstard non si applica più allo sport. È un’immagine culturale sincera.

E inizia a pensarci.

“Dove sarò tra tre anni? Spero di giocare a calcio”, ha detto Kelce. “Sono ancora rimasto un sacco di buon calcio, ma vediamo cosa sta succedendo. So di avermi messo su altre opportunità della mia vita. È sempre stato un obiettivo, sapendo che il calcio dura solo così a lungo.

Gli altoparlanti dello stadio hanno rovinato altre interviste allo stesso tempo. I fan hanno gridato il nome di Kelce per attirare la sua attenzione, quando i giornalisti hanno fatto lo stesso. Era un puro caos.

Intrattenendo gli attori dei giornalisti rotanti, una testa stretta sedeva al suo podio alle 20:55 e appena si muoveva alle 21:55 CT. Il veterano NFL QB e Fox Sports Digital Digital corrispondente Jameis Winston hanno lanciato cookie su Kelce. Il comico Guillermo Rodriguez chiese a Kelce un abbraccio. Kelce ha posto domande da giornalisti messicani, tedeschi, irlandesi e britannici – e ex giocatori della NFL di Brandon Marshall e Chad Ochocinco.

“Le persone odiano i padroni?” Chiese scherzosamente. “Non lo sapevo.”

Kelce guardò in pace: calmo, fresco e raccolto.

Anche alla fine, quando il funzionario delle pubbliche relazioni ha sollevato l’ultima domanda, Kelce ha risposto altri quattro.

“Fa parte del processo, sai? Fa parte della bellezza che è il Super Bowl”, ha detto di tutta l’attenzione nella serata di apertura. “Chi può resistere al più salto della vita della sua vita e ancora andare lì e incoronare il re? Quindi è solo divertente. Apprezzo tutti gli artisti.”

C’è più di un motivo per cui Kelce ha tirato più giornalisti del difensore Patrick Mahomes. Il motivo principale è Swift, che Kelce ha elogiato efficacemente ed è stato accreditato come fonte di ispirazione.

“Chiedo un fine migliore in un affare, giusto?

Ti piacciono i fan della NFL o no, Swift appartiene al Super Bowl. (Ne ho già scritto prima.) E in modo appropriato, ha fatto finta di lanciare un passaporto durante il suo concerto a Supermome nel 2024. Serveva come un momento prescientifico, che era l’anticipazione del nido del Super Bowl del Kelce.

“Adoriamo esprimere le cose e non puoi dire che non è vero perché siamo qui, giusto?” Lunedì Kelce ha riferito che la stampa era disponibile allo stadio. “Quello che ha fatto, sono sicuro che ha aiutato.”

Tuttavia, c’erano alcune cose che Kelce ha fatto NO voglio parlare. Era naturalmente sostenibile per rivelare la “reputazione (versione di Taylor)”, il prossimo album di Swift.

“Domanda successiva”, disse con un sorriso.

Almeno 10 domande sul fatto che abbia suggerito Swift.

Sei scioccato nel sentire che il ragazzo non voleva rovinare il suo impegno.

Un giornalista divenne creativo e chiese se – quando Kelce aveva avuto un’altra gomma del Super Bowl – stava per dare qualcos’altro.

“Qualcuno è speciale? Super Bowl Ring?” Kelce sorrise. “La prossima domanda.”

Quindi il giornalista ha raggiunto il punto: “Suggerirerai Taylor Swift al Super Bowl?”

“Amico, schienale. Sei pazzo”, ha detto Kelce.

Tuttavia, i problemi della proposta non lo hanno reso una delle sue articolazioni barbecue preferite.

“Non sono un politico. Non scelgo i punti barbecue. Mi ucciderai”, ha detto Kelce.

C’era solo una domanda che sembrava davvero essere lui. Gli è stato chiesto cosa amasse di più: conseguenze rapide o fantasma alla fine dell’ultimo trimestre? (Riferimento alle teorie della cospirazione che la NFL e i funzionari preferiscono i maestri.)

Era una questione di cattiva religione, il cui scopo era quello di ottenere l’ascesa dalla stella.

“È una buona domanda. È qualcun altro?” Kelce ha detto.

Era l’unica domanda spiacevole di cui non poteva ridere. Questa è una celebrità, giusta o no. E la celebrità di Kelce non è mai stata più grande.

Ha tre pneumatici Super Bowl. Se vince domenica, non solo fa clic a un quarto, il che lo legherà a fini più stretti, ma i Masters ottengono anche i primi tre torba.

“Volevo davvero essere noto per non farlo mai”, ha detto Kelce.

È in arrivo.

Ma qualcosa mi dice che la carriera di Kelce nella NFL – e forse il più grande obiettivo di tutti i tempi – non è dove si ferma la sua eredità.

Non quando è pronto con la NFL, inizia.

