Travis Kelce in futuro: “Spero di giocare a calcio” in 3 anni

Travis Kelce non andrà in pensione in nessun momento, anche se i capi di Kansas City avrebbero vinto il terzo Super Bowl consecutivi domenica.

I piani futuri del 35enne Kelce sono stati un problema ritardato in quanto la sua fama è salita sul campo con la sua relazione con la pop star Taylor Swift e gli affari dei media, uno dei corpi sportivi più popolari.

Travis Kelce si occupa del suo futuro della NFL Evento LIX del Super Bowl

A Kelce è stato chiesto la cerimonia di apertura lunedì sera prima che Kansas City suoni Filadelfia al Super Bowl, dove ha intenzione di essere tra tre anni.

“Spero di giocare a calcio”, ha detto. “Adoro questo, adoro andare a lavorare ogni giorno. Mi sento come se avessi ancora un buon calcio. Vediamo cosa sta succedendo. So che mi sono messo su altre opportunità. Kansas City Capo e gioca a calcio. “

Kelce sta ancora giocando ad alto livello, anche se è caduto un po ‘al suo apice. Ha avuto 97 catture in questa stagione, ma ha ottenuto solo 823 yard e ha realizzato tre TD.

Kelce ha avuto una partita di battuta d’arresto con una vittoria del round di divisione su Houston con sette catture a 117 yard ed è arrivato nel Super Bowl per All -Time Catch (174) e secondo nella Hall of Famer Jerry Rice nei yard (2.039) e secondo e 2.039 ) e 2.039) 20).

Kelce è stato uno dei giocatori più popolari con i media nella serata di apertura, un gran numero di giornalisti e altri podie premio ha circondato tutta l’ora, sferzandolo su tutti i tipi di calcio che ballano sul fatto che intende dare un rapido anello se i Maestri vinto domenica. Rispose rapidamente: “Anello del Super Bowl? Next Domanda.”

Kelce ha detto che il suo rapporto con Swift lo aiuta sul campo di calcio fornendo motivazione che deve lavorare duramente quanto rimane in cima al suo gioco.

“Chiedo una fine migliore del commercio”, ha detto. “Se è qui perché è la superstar, non prendere mai la risposta e lavorare sempre con la sua coda, mi adatterò meglio a questa energia.”

Reporting Associated Press.

