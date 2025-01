Travis Kelce lancia un avvertimento sui Chiefs prima dei playoff

La narrativa dei playoff che circonda i Kansas City Chiefs sembra seguire ogni anno un copione familiare.

I critici si sono affrettati a respingere le loro possibilità di vincere il titolo la scorsa stagione, sostenendo che mancavano le armi offensive necessarie per un’altra corsa al titolo.

I Chiefs risposero non solo raggiungendo il Super Bowl, ma sconfiggendo sia i Buffalo Bills che i Baltimore Ravens in trasferta prima di conquistare i San Francisco 49ers e rivendicare il campionato.

Ora sono emersi nuovi dubbi, concentrati sui margini di gioco ristretti, sulla coerenza difensiva e sui potenziali problemi offensivi.

Travis Kelce, il tight end dei Chiefs, non si lascia sfuggire le critiche mentre la squadra si prepara per la gara di apertura dei playoff.

Il rumore è stato particolarmente forte dai circoli ESPN, con l’analista Rex Ryan che mette in dubbio il potenziale playoff di Kansas City. Kelce ha condiviso i suoi pensieri durante la sua apparizione al “The Pat McAfee Show”.

“Abbiamo sicuramente sentito tutti i discorsi. Ragazzi come Rex Ryan dicono che questa squadra non può vincere ai playoff e lui l’ha già visto. Sentiamo tutto, ma allo stesso tempo sappiamo cosa è reale e cosa c’è in questo edificio. “