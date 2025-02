Travis Kelce parla di spazi

La schiacciamento della sconfitta del Super Bowl di Kansas City Chiefs contro Filadelphia Eagles ha lasciato Travis Kelce, Travis Kelce, considerando il suo futuro della NFL.

La perdita ha colpito particolarmente duramente per Kelce, che ha sperimentato un primo tempo senza precedenti senza un singolo problema.

Succedette solo quattro ricevimenti in 39 yard nella seconda metà, tutto quando il gioco 40-22 fu essenzialmente deciso.

Travis si è aperto sul podcast di New Heights con suo fratello Jason e si è avvicinato all’incertezza sul suo futuro dopo questa impegnativa performance del Super Bowl.

Il maestro dei tre gang ha riconosciuto la possibilità che la carriera della NFL di 12 anni della sua stella si avvicini al suo ultimo capitolo, sebbene stia adottando un approccio misurato a decisioni più grandi.

“Mi prendo del tempo per scoprirlo. Penso di dover ai miei compagni di squadra che se torno, sarà qualcosa che è una decisione sincera. Non ci sono mezza **. Sono tutto qui per loro. Penso di poter giocare, è solo se sono motivato o è la decisione migliore per me come uomo come essere umano, come persona a assumersi tutta questa responsabilità. “Disse Travis.