Travis Kelce porta il gioco a un “nuovo livello” nella vittoria dei Chiefs sui texani

KANSAS CITY, MO. – Patrick Mahomes e i Chiefs videro nuovamente un cambiamento in Travis Kelce all’inizio della postseason e il tight end da protagonista divenne quello che Mahomes chiamò “Playoff Trav”.

“Questo è ciò per cui vive, gioca in questi momenti e ha la possibilità di fare grandi giocate”, ha detto Mahomes sabato dopo che Kelce ha rappresentato quasi la metà delle ricezioni dei Chiefs e più della metà delle loro yard in ricezione in 23 minuti. 14 vittorie sugli Houston Texans nel turno di divisione dei playoff.

“Esce e lo fa, e sembra che lo faccia in ogni partita di playoff.

“Non rende il momento più grande di quello che è. Esce e gioca ad alto livello, proprio come in una partita della stagione regolare. Lo fa solo con un po’ più di intensità”.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Kelce ha preso sette passaggi per 117 yard, incluso un touchdown di 11 yard gestito da Mahomes nel quarto quarto. Era la sua prima partita da 100 yard della stagione e la nona della sua carriera nei playoff, quest’ultima stabilendo un record NFL.

Kelce ha superato la media delle sue yard per partita della stagione regolare nei playoff ogni anno dal 2020. Sabato contro i texani, Kelce ha più che raddoppiato la sua media stagionale di 56 yard in ricezione a partita.

Kelce ha detto che non aveva spiegazioni.

“Vorrei che fosse una sorta di interruttore o qualcosa che ho appena attivato nei playoff”, ha detto.

Kelce era uno dei tanti giocatori dei Chiefs che non giocavano dalla vittoria di sabato del giorno di Natale contro i Pittsburgh Steelers, che divennero la testa di serie nei playoff dell’AFC. Kelce, 35 anni, ha detto di sentirsi molto più fresco da quando ha avuto più di tre settimane di pausa in viaggio verso i playoff, e Mahomes è d’accordo.

Dopo una media di 56 yard in ricezione a partita, Travis Kelce ne ha avute 117 nel round di divisione di sabato, incluso un touchdown di 11 yard. Foto AP/Charlie Riedel

“Ha aiutato molto Travis perché è un ragazzo più grande e gioca una posizione molto, molto dura sul corpo”, ha detto Mahomes. “Non è come se fosse semplicemente seduto sul divano. Si è allenato e in un certo senso ha semplicemente portato via le ripetizioni, quindi è stata solo una preparazione per lui sulla strada. Ci siamo esercitati, ci siamo esercitati nella pratica e poi andiamo là fuori e lui sta giocando veloce e spingendo il suo gioco a un nuovo livello.”

La giocata più importante di Kelce è stata una presa da 49 yard che ha dato il via al primo touchdown dei Chiefs. Aveva 36 yard su quella presa, la maggior parte delle quali arrivate dopo aver aggirato un difensore che lo aveva colpito subito dopo la ricezione.

“È stato fantastico avere finalmente un ragazzo fuori quest’anno”, ha detto Kelce.

Kelce alla fine è stato battuto a Houston 6. Il ricevitore largo Xavier Worthy ha detto all’inizio della carriera di Kelce che il tight end avrebbe lanciato un passaggio di touchdown sul gioco. Kelce ha detto che Worthy aveva ragione.

Per quanto riguarda l’assenza dei running back, Mahomes ha detto: “Quei giocatori che lottano con lui nella stagione regolare non lottano con lui nei playoff”.

Un passaggio da Mahomes a Kelce ha dato ai Chiefs un vantaggio di 20-12. È stato il ventesimo touchdown nei playoff in carriera per entrambi, ma pochi, se non nessuno, sono stati così spettacolari. Mahomes ha trovato Kelce mentre il quarterback cadeva a terra dopo essere stato colpito e apparentemente sul punto di essere licenziato.

Il placcaggio difensivo Chris Jones era con i Chiefs in tutti i 20 passaggi da Mahomes a Kelce e non è rimasto sorpreso.

“Quando pensi di averli, non è così”, ha detto Jones.