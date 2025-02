Travis Kelce chiese la serata di apertura del Super Bowl di avere qualche altro anno di calcio. Ma mentre le teste di Kansas City si stanno preparando per il Super Bowl LIX (domenica alle 18:30 su ET FOX), Kelce potrebbe prepararsi a registrare i dispositivi di fissaggio per l’ultima volta.

La fine stretta della testa di Chiefs Star non ha ancora deciso se giocherà nel 2025, Secondo NFL Media. Nel suo rapporto, ha aggiunto che Kelcel non dovrebbe prendere una decisione sul calcio per il futuro fino al Super Bowl, ma prima che l’ufficio libero inizi il 12 marzo.

Kelce, 35 anni, ha avuto un’altra stagione produttiva per i manager nel 2024. Ha avuto 97 ricevimenti in 823 yard e tre touchdown in 16 partite della stagione regolare nel 2024, e gli ultimi due erano il minimo che aveva avuto durante l’anno dopo il suo principiante.

Durante la stagione post, Kelce è saltato contro Houston Texans, registrando sette ricevimenti per 117 yard e un tocco per vincere il round di divisione Chiefs. Tuttavia, ha fatto un viaggio più tranquillo nel campionato AFC, con solo due ricevimenti per quattro gol per 19 yard.

Mentre Kelce si rivolge a 36 mesi alla stagione regolare del 2025, ci sono state voci secondo cui la stagione 2024 è la sua ultima. Suo fratello maggiore Jason Kelce si ritirò dopo la stagione 2023 quando aveva 36 anni.

Il giovane Kelce ha anche una possibilità d’oro di andare a una nota alta. I Masters stanno cercando di diventare la prima squadra nella storia della NFL a vincere tre Super Bowl consecutivi. Se hanno colpito Philadelphia Eagles, Kelce è equivalente a Rob Gronkowski, Randy Grossman e Marv Fleming per ottenere una fine stretta di tutti i tempi con una testa serra di quattro.

Il risultato del Super Bowl LIX potrebbe essere l’autore nella decisione di Kelce, secondo NFL Media.

Kelce è rimasto un anno, che ha rinnovato nel 2024 e ha avuto un limite di $ 19,8 milioni per il 2025 di lunedì.

Travis Kelce si occupa del suo futuro della NFL

“Spero di giocare a calcio”, ha detto Kelce dove intende essere tra tre anni. “Adoro questo, adoro venire a lavorare ogni giorno. Mi sento come se avessi ancora un buon calcio. Vediamo cosa sta succedendo. So che mi sono messo in altre opportunità.

“Ma per la maggior parte, sarò il capo di Kansas City e giocherò a calcio.”

Se la domenica segna l’ultima partita della carriera di Kelce, andrà in pensione la fascia più stretta di tutti i tempi, indipendentemente dal risultato. È il terzo di tutti i tempi che riceve i cantieri navali (12.151) e i ricevimenti (1 004), nonché quinto quando riceve tocchi (77) nella posizione. Jerry Rice ha più cantieri navali di ricezione (2245-2 039) durante la stagione post-season e riceve contatti (22-20) di Kelce, che ha il maggior numero di ricevimenti nella storia della stagione (174).

(Correlato a: Come si è sviluppato Travis Kelce con MastersIn

Dato che Kelce è stato parte integrante della dinastia Chiefs, la sua stella è cresciuta solo negli ultimi anni a causa dello sviluppo del campo. La sua relazione con Taylor Swift è stata una delle migliori trame della NFL dall’inizio della stagione 2023, mentre Kelce ha iniziato una carriera di attore e ospita un podcast di successo con suo fratello.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!