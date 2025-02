Travis Kelce sta diventando onesto sul Super Bowl -Tab

Il Super Bowl si è rivelato essere una serata di delusione per Travis Kelce, mentre la fine del capo di Kansas City ha lottato per influenzare la loro perdita di 40-22 per Philadelphia Eagles.

Nonostante abbia inciso il suo nome nei libri dei record superando Randy Moss per il maggior numero di ricevimenti del Super Bowl con 35, la performance di Kelce è stata limitata a solo quattro catture in 39 yard in quella che si è rivelata essere un affare unilaterale.

Durante l’episodio di questa settimana del podcast di New Heights insieme a suo fratello Jason, i sentimenti di Kelce sono apparsi mentre rifletteva sulla sconfitta schiacciante.

Il tre volte campione del Super Bowl ha combattuto le lacrime mentre discuteva dell’opportunità senza risposta della squadra in un altro campionato.

“Non era il nostro giorno”, ha condiviso Kelce. “Non sono riuscito a trovare un slancio leccato. Mi prendo a calci per alcune delle piccole decisioni che ho preso sul campo. Non ero il miglior leader che potrei essere nel motivare i miei ragazzi e mantenere i miei ragazzi calmi, fighi e riuniti, e ne ho messo molto su di me, sai, come il ragazzo che è stato nell’edificio da 12 anni e visto Un sacco di calcio e ho visto una situazione proprio come questa nel Super Bowl. “

Dopo alcuni giorni per trattare il Travis riflesso sul Super Bowl -lix Il nostro episodio di riepilogo del Super Bowl è presentato in anteprima. 9:30 ET pic.twitter.com/dxhcslvws1 – New Heights (@NewheightShow) 12 febbraio 2025

Mentre controllava libero di affrontare la speculazione pensionistica, Kelce si prese del tempo per esprimere il suo rimpianto per i sostenitori dei Chiefs per il risultato deludente.

Ha parlato calorosamente dei suoi compagni di squadra e degli allenatori mentre riconosceva l’enorme sostegno che ha ricevuto dalla famiglia e cara, tra cui la sua ragazza, Taylor Swift, che ha visto sugli spalti.

Nella sua analisi di gioco, Kelce ha ammesso che decisioni migliori sui primi giochi avrebbero potuto aiutare il quarterback Patrick Mahomes e la squadra a costruire slancio cruciale.

Si è comunque assicurato di riconoscere la forte performance delle aquile.

Quando Kelce trattava la sua frustrazione, suo fratello Jason si faceva sempre avanti per sollevare la morale di suo fratello, per evidenziare alcuni dei momenti memorabili del gioco.

