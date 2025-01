Treesa Jolly-Gayatri Gopichand torna-se a dupla de duplas femininas indianas com melhor classificação e alcança a melhor classificação da carreira

A dupla indiana subiu para o número nove do mundo, o número mais alto de sua carreira.

O badminton indiano fez história em 14 de janeiro, quando, pela primeira vez na esquiva história esportiva do país, duas meninas dominaram a fraternidade feminina de duplas, uma categoria na qual a Índia tradicionalmente não tem tido grande sucesso.

A jovem dupla indiana de fanfarrões Treesa Jolly e Gayatri Gopichand alcançou a melhor classificação de sua carreira, sendo a número 9 do mundo, tornando-se assim a dupla de duplas femininas indianas com melhor classificação. Essa conquista é uma prova de sua ascensão constante no circuito internacional.

Ao atingir esse marco, a dupla superou o icônico casal Ashwini Ponnappa e Jwala Gutta. Em 2015, Ashwini e Jwala fizeram história como a primeira equipe indiana de duplas femininas a entrar no top 10 do mundo, alcançando a décima posição, o melhor da carreira.

Treesa-Gayatri, depois de conquistar o título Syed Modi India em dezembro do ano passado, terminou a temporada em alta com a melhor classificação da carreira, 11º no mundo, após um desempenho decente no BWF Finals WorldTour. Em 2024, perderam por pouco a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, mas conquistaram pontos cruciais com desempenhos impressionantes no Open de Macau e no Open do Canadá.

O resultado das quartas de final no Aberto da Malásia na semana passada rendeu-lhes pontos suficientes para entrar no top 10 do mundo pela primeira vez.

O badminton corre no sangue de Gayatri. Como filha da ex-campeã da Inglaterra e selecionadora nacional Pullela Gopichand, seu comportamento calmo e jogo disciplinado refletem anos de treinamento com seu pai. Por outro lado, Treesa, originária de Kerala, é conhecida pela sua abordagem destemida e determinação inabalável, qualidades forjadas ao longo da sua inspiradora jornada até às fileiras.

No departamento individual feminino, PV Sindhu caiu para o 16º lugar depois de perder o Aberto da Malásia devido ao casamento.

Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty estão em 9º lugar no ranking mundial em duplas masculinas depois de serem eliminados nas semifinais do Malaysia Open Super 1000 na semana passada. Enquanto isso, Lakshya Sen é o jogador de boliche masculino com melhor classificação da Índia, classificado em 12º, e HS Prannoy está atualmente em 26º lugar.

A ascensão de Treesa e Gayatri ao top 10 do mundo marca um momento de orgulho para o badminton indiano. À medida que sobem na hierarquia, sua habilidade, determinação e estilos complementares as posicionam como o futuro das duplas femininas na Índia.

