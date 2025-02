A reação devido a um show ruim nos campeões dos troféus, incluindo uma derrota humilhante com a Índia, atingiu a equipe do Paquistão e sua equipe auxiliar liderada pelo ex -fast Aaqib Javed deve ser convertida de acordo com a fonte do conselho de Krykieta. No domingo, o Paquistão perdeu para as armas da Índia por seis gols em Dubai, após uma derrota de 60 velocidades com a Nova Zelândia no Apener Trophy Masters em Karachi em 19 de fevereiro.

Uma fonte bem informada no Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) disse que o AAQIB seria libertado de suas funções como treinador temporário após o troféu do Masters.

“É claro que há uma reação aos resultados da equipe em CT. A gerência ainda não decidiu se a equipe terá treinadores separados (no caso das equipes de bolas vermelhas e brancas), mas uma coisa é certa de que a equipe auxiliar atual será vista agora após o pobre show nos campeonatos, fonte Fonte “, disse a fonte PTI.

“Mas a maneira como o conselho de administração muda de treinadores e seletores desde o ano passado, encontrar outros candidatos para essas posições será um desafio”, disse ele.

O presidente da PCB Mohsin Naqvi nomeou Aaqib como treinador temporário do primeiro time de bola branca no final do ano passado, após a renúncia de Gary Kirsten. Mais tarde, Aaqib foi convidado a assumir a posição temporária do Red Ball Coach também em uma série na África do Sul e contra o oeste da Índia em casa depois que o australiano Jason Gillispi foi embora.

Com o Paquistão, ele deve visitar a Nova Zelândia de 16 de março a 5 de abril para cinco T20 internacionais e três ODI, a administração decidiu finalizar um novo treinador ou treinadores permanentes.

A fonte informada devido aos preparativos para o Troféu Masters, o PCB não conseguiu se concentrar no emprego de um novo (s) treinador permanente, mas agora será uma prioridade.

“PCB, depois que desistiram de Kirsten e Gillispie, não receberão uma opção de campo quando se trata de treinadores estrangeiros, então a PCB provavelmente analisará os ex -jogadores de trabalho”, disse a fonte.

Ele disse que, quando o Paquistão termina a campanha na CT, Naqvi também se associaria ao Conselho de Governadores, preservar o Comitê Nacional de Seleção ou não.