Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid é um negócio fechado: Relatório

O lateral inglês concordou em ingressar no clube espanhol, segundo uma fonte espanhola confiável.

De acordo com rumores na mídia e jornais espanhóis, Trent Alexander-Arnold completou sua transferência para o Real Madrid, e a equipe de Carlo Ancelotti decidirá agora se fará a transferência no inverno ou no verão.

O zagueiro do Liverpool, Alexander-Arnold, de 26 anos, cujo contrato expira no final da atual temporada junto com Virgil van Dijk e Mohamed Salah, tem sido centro de muitas especulações na Premier League ultimamente.

Os jogadores podem conversar com times estrangeiros sobre uma transferência gratuita no verão, mas o Liverpool ainda está em negociações com as três estrelas e pouco progresso foi feito com o passar dos meses.

O futuro de Alexander-Arnold está atualmente sob intenso escrutínio, com o jogador de 26 anos fortemente ligado ao Real Madrid, cuja oferta de £ 20 milhões foi rejeitada no início da temporada de transferências.

O defesa do Liverpool deu o seu consentimento verbal para a sua transferência para o Bernabéu; A única questão agora é quando o acordo será realmente finalizado, segundo a publicação espanhola Marca.

Se o internacional inglês esperar até ao verão poderá assinar gratuitamente pelo Real Madrid, mas a equipa espanhola continua interessada em contratá-lo em janeiro.

Os brancos também estão na corrida para contratar Alphonso Davies

Além disso, o Real Madrid está planejando uma transferência para o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, enquanto busca um acordo para Alexander-Arnold.

As atuais negociações contratuais das potências da Bundesliga para uma prorrogação estão paralisadas há muito tempo com o lateral-esquerdo canadense, cujo contrato expira no verão.

O Real Madrid é o favorito para garantir a transferência gratuita de Davies no final da atual campanha, mas agora ele está livre para conversar com times de fora da Alemanha.

Segundo a mídia, as negociações de Davies sobre um acordo com o Bayern não avançaram e o Real Madrid tem certeza de que ele preferiria assinar com eles. Desde que ingressou no Bayern em 2018, Davies disputou 218 partidas e marcou 12 gols pelo time.

Alexander-Arnold, por sua vez, não comentou sobre seu futuro; seus comentários finais sobre o tema foram feitos em setembro.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.